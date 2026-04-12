Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, sigue a Matías Grande en la final de recurvo individual, en vivo

Publicado por Adriana Díaz

El mexicano primero competirá ante el estadounidense Brandy Ellison en las semifinales, en caso de ganar asegura medalla al avanzar a la final

La primera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 llega a su final en Puebla, este domingo 12 abril. Después de las rondas eliminatorias, donde compitieron 238 arqueros de 32 naciones, solo los cuatro mejores llegaron a la pelea por las medallas. En las semifinales, el mexicano Matías Grande se enfrentará al estadounidense Brady Allison, mientras que el turco Mete Gaoz se medirá al Chin-Chun Tang de China Taipéi. Los mejores dos avanzarán al duelo por el oro y la plata, mientras que los otros dos diputararán el bronce.

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