Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, sigue a Matías Grande en la final de recurvo individual, en vivo

El mexicano primero competirá ante el estadounidense Brandy Ellison en las semifinales, en caso de ganar asegura medalla al avanzar a la final

La primera parada de la Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 llega a su final en Puebla, este domingo 12 abril. Después de las rondas eliminatorias, donde compitieron 238 arqueros de 32 naciones, solo los cuatro mejores llegaron a la pelea por las medallas. En las semifinales, el mexicano Matías Grande se enfrentará al estadounidense Brady Allison, mientras que el turco Mete Gaoz se medirá al Chin-Chun Tang de China Taipéi. Los mejores dos avanzarán al duelo por el oro y la plata, mientras que los otros dos diputararán el bronce.

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