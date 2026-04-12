ATP Challenger Mexico City Open 2026, en vivo: final dobles

Santiago González, peleará por el bicampeonato en la final de dobles del Mexico City Open 2026; disfruta del partido en vivo online por Claro Sports

La arcilla del Centro Deportivo Chapultepec vuelve a ser protagonista, ahora como escenario de la gran final de dobles del Mexico City Open 2026, donde la experiencia y la química en la red marcarán la diferencia en la lucha por el título. El mexicano Santiago González buscará el bicampeonato en casa, ahora junto al estadounidense Ryan Seggerman, tras una sólida actuación en semifinales que confirmó su gran momento. Enfrente tendrán a la dupla conformada por Diego Hidalgo y Patrik Trhac, quienes llegan con el objetivo de arruinar la fiesta local y levantar el trofeo en la capital mexicana.

A través de Claro Sports, te llevamos en vivo y en directo cada punto de esta definición que promete intensidad, estrategia y emociones al límite. Con el respaldo del público y la ambición de repetir la hazaña conseguida en 2025, González intentará imponer su jerarquía en la red junto a Seggerman, en un duelo donde cada saque y cada volea pueden inclinar la balanza. No te pierdas la final de dobles del Mexico City Open 2026 y vive con nosotros el desenlace de una semana llena de tenis de alto nivel desde la Ciudad de México.

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