Independiente Santa FeMillonarios

Posibles alineaciones de Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Nicolás Flórez Parra

Este derbi podría resultar trascendental, pues ambos están por fuera del grupo de parciales clasificados y al filo de sus opciones.

Millonarios vs Santa Fe llegan por fuera del grupo de clasificación.
Millonarios vs Santa Fe llegan por fuera del grupo de clasificación.

Este puede ser un derbi bogotano trascendental. Millonarios recibe a Santa Fe en un duelo entre dos equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados a los cuartos de final y saben que están al borde de sus opciones para avanzar. El compromiso de la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I irá definiendo el panorama de los dos.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Santa Fe: Wéimar Asprilla; Helibelton Palacios, Juan Quintero, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres, Kilian Toscano; Edwin Mosquera, Nahuel Bustos y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro es uno de los más llamativos de la jornada y solamente se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Millonarios

  • 07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.
  • 02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.
  • 30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.
  • 21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios.
  • 17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

Últimos partidos de Santa Fe

  • 09.04.2026 | Santa Fe 1-1 Peñarol.
  • 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe.
  • 01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.
  • 27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe.
  • 23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.

Te puede interesar

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano

Liga BetPlay

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, en directo: resultados y horarios del fútbol colombiano

Deportivo Pereira vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Liga BetPlay

Deportivo Pereira vs Once Caldas, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Alineaciones confirmadas del Deportivo Pereira vs Once Caldas por Liga BetPlay 2026-I

Liga BetPlay

Alineaciones confirmadas del Deportivo Pereira vs Once Caldas por Liga BetPlay 2026-I