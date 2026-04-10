Posibles alineaciones de Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Este derbi podría resultar trascendental, pues ambos están por fuera del grupo de parciales clasificados y al filo de sus opciones.
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Este puede ser un derbi bogotano trascendental. Millonarios recibe a Santa Fe en un duelo entre dos equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados a los cuartos de final y saben que están al borde de sus opciones para avanzar. El compromiso de la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I irá definiendo el panorama de los dos.
Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.
Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I
Así formaría Santa Fe: Wéimar Asprilla; Helibelton Palacios, Juan Quintero, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres, Kilian Toscano; Edwin Mosquera, Nahuel Bustos y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.
¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?
El encuentro es uno de los más llamativos de la jornada y solamente se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play.
Últimos partidos de Millonarios
- 07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.
- 02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.
- 30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.
- 21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios.
- 17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.
Últimos partidos de Santa Fe
- 09.04.2026 | Santa Fe 1-1 Peñarol.
- 04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe.
- 01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.
- 27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe.
- 23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.