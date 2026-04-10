Posibles alineaciones de Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Este derbi podría resultar trascendental, pues ambos están por fuera del grupo de parciales clasificados y al filo de sus opciones.

Millonarios vs Santa Fe llegan por fuera del grupo de clasificación.

Este puede ser un derbi bogotano trascendental. Millonarios recibe a Santa Fe en un duelo entre dos equipos que están por fuera del grupo de parciales clasificados a los cuartos de final y saben que están al borde de sus opciones para avanzar. El compromiso de la jornada 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I irá definiendo el panorama de los dos.

Posible alineación de Millonarios para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

Posible alineación de Santa Fe para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Así formaría Santa Fe: Wéimar Asprilla; Helibelton Palacios, Juan Quintero, Iván Scarpeta, Jeison Angulo; Jhojan Torres, Daniel Torres, Kilian Toscano; Edwin Mosquera, Nahuel Bustos y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.

¿Cómo y dónde ver Millonarios vs Santa Fe por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

El encuentro es uno de los más llamativos de la jornada y solamente se podrá ver a través del canal de suscripción adicional de Win Sports+ o por medio de la plataforma de streaming de Win Play.

Últimos partidos de Millonarios

07.04.2026 | O’Higgins 2-0 Millonarios.

02.04.2026 | Jaguares 1-0 Millonarios.

30.03.2026 | Millonarios 2-2 Fortaleza.

21.03.2026 | Once Caldas 1-4 Millonarios.

17.03.2026 | Millonarios 3-0 Atlético Nacional.

Últimos partidos de Santa Fe

09.04.2026 | Santa Fe 1-1 Peñarol.

04.04.2026 | Deportes Tolima 2-2 Santa Fe.

01.04.2026 | Santa Fe 0-1 Llaneros.

27.03.2026 | Bucaramanga 1-2 Santa Fe.

23.03.2026 | Santa Fe 2-1 Independiente Medellín.

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