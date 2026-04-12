Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026, en vivo: Finales por equipos femenil, varonil y mixto

Luego de intensas finales en la modalidad de compuesto, el arco recurvo entrega medallas en Puebla, donde Colombia buscará subir al podio

La Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026 sigue con su actividad en Puebla, que por primera vez recibe el arranque del serial anual de World Archery. Después de las rondas eliminatorias, donde compitieron 238 arqueros de 32 naciones, solo cuatro equipos disputarán la pelea por las medallas, en una parada que pondrá en juego puntos clave dentro del circuito internacional. La actividad iniciará con la medalla de oro por equipos femenil, donde China se enfrentará a Turquía. En la final varonil por equipos Turquía se medirá a Estados Unidos, mientras que en la final por equipos mixto, Colombia buscará ante Turquía la medalla de bronce, mientras que China y Estados Unidos protagonizarán el duelo por la final.

Te puede interesar: