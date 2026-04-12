Celta de Vigo vs Real Oviedo, en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 31

El conjunto carbayón sigue en el último lugar de la tabla general, pero la victoria es fundamental para intentar subir un escalón y seguir en Primera

Celta de Vigo vs Real Oviedo, en vivo el minuto a minuto | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Celta de Vigo | Andrei Radu, Álvaro Núñez, Marquitos Fernández, Joseph Aidoo, Andrés Vázquez, Matías Beltrán, Javier Rodríguez, Sergio Carreira, Fernando López, Pablo Durán, Williot Swedberg.

Real Oviedo | Aarón Escandell, Eric Bailly, Javi López, Nacho Vidal, Dani Calvo, Thiago Galhardo, Fonseca Martínez, Sibo Keita, Ilyas Chaira, Antonio Reina, Federico Viñas.

¡¡¡A permanecer en la primera división!!!

El Celta de Vigo recibe al Real Oviedo en un duelo clave de la jornada 31 de LaLiga 2026, con objetivos muy distintos pero la misma necesidad de sumar. El conjunto local busca afianzarse en puestos europeos, mientras que el equipo visitante pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

El partido en Balaídos promete intensidad desde el inicio, con un Celta que intentará imponer condiciones con la posesión y un Oviedo que apostará por resistir y aprovechar los espacios. Con la recta final de la temporada en marcha, cada punto puede ser determinante tanto en la lucha por Europa como en la permanencia.

¿A qué hora inicia el Celta de Vigo vs Real Oviedo hoy 12 de abril de 2026?

El partido entre Celta de Vigo y Real Oviedo se disputará este domingo 12 de abril de 2026. El silbatazo inicial está programado a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Abanca Balaídos.

¿Dónde ver el Celta de Vigo vs Real Oviedo en vivo? Canales de TV y streaming online

El encuentro entre el Celta de Vigo y el Real Oviedo se podrá seguirse en México a través de Sky Sports.

Te puede interesar: