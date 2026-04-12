ATP Challenger Mexico City Open 2026, en vivo: final singles

James Duckworth y Stefano Napolitano se verán las caras en la final de singles del Mexico City Open 2026; sigue la transmisión en vivo por Claro Sports

El Mexico City Open 2026 entra en su capítulo definitivo con una final de singles que promete ser una batalla táctica de alto nivel en la arcilla del Centro Deportivo Chapultepec. El australiano James Duckworth llega con confianza tras resolver una semifinal cerrada en la que supo responder bajo presión, imponiendo su temple en los momentos decisivos. Del otro lado estará el italiano Stefano Napolitano, quien ha construido su camino con solidez desde el servicio y agresividad en la devolución, mostrando un tenis consistente que lo coloca como un rival de cuidado en esta definición.

Sigue la transmisión en vivo a través de Claro Sports y no te pierdas ningún detalle de este duelo por el título. Será un enfrentamiento donde cada punto puede marcar diferencia, con Duckworth buscando imponer su experiencia y Napolitano decidido a sostener su regularidad para dar el golpe final. Todo listo en la Ciudad de México para una final que definirá al nuevo campeón del torneo.

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