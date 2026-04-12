Millonarios vs Santa Fe, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

En Claro Sports pueden seguir en directo el clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe.

Millonarios vs Santa Fe, en vivo | Claro Sports

Jornada de clásicos en el primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano. Millonarios hace las veces de local en el Estadio Nemesio Camacho El Campín para enfrentar a Independiente Santa Fe. Dos equipos que están urgidos de tres puntos para estar más cerca de una posible clasificación a las finales de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

Resultado al momento: Millonarios – Santa Fe | Jornada 16 Liga BetPlay 2026-I

Horario del partido Millonarios vs Santa Fe, hoy 12 de abril

El duelo entre ‘embajadores’ y ‘cardenales’ por la decimosexta jornada de la fase del todos contra todos del primer semestre del Fútbol Profesional Colombiano dará inicio a partir de las dos de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde la una de la tarde.

Alineaciones del Millonarios vs Santa Fe para la fecha 16, al momento

Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos .

Diego Novoa; Andrés Llinás, Edgar Elizalde, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. . Santa Fe: Wéimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emmanuel Oliver, Víctor Moreno, Christian Mafla; Jhojan Torres, Daniel Torres, Kilian Toscano; Luis Palacios, Hugo Rodallega y Ómar Fernández. D.T.: Pablo Repetto.

¿Quién transmite en vivo el Millonarios vs Santa Fe y dónde mirar en TV y streaming?

El partido que enfrenta a los dos equipos más representativos de la capital de la república se podrá sintonizar a través de la pantalla de Win + Fútbol y Win Sports TV. Así mismo, la plataforma Win Play también contará con la transmisión del juego. En Claro Sports les brindaremos un completo minuto a minuto.

Antecedentes del Millonarios vs Santa Fe, y últimos resultados en la Liga/Copa BetPlay

25.10.2025 | Santa Fe 0-1 Millonarios.

06.09.2025 | Millonarios 0-0 Santa Fe.

19.06.2025 | Millonarios 1-2 Santa Fe.

01.06.2025 | Santa Fe 0-1 Millonarios.

Te puede interesar: