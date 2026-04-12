¡Le deja un agujero! Lewis Holtby es víctima de una aparatosa lesión… ¿por el tamaño de sus espinilleras?

El jugador alemán fue impactado por su rival a la altura de la espinilla sufriendo un corte que impresionó a todos en el campo

Así quedó la pierna de Holtby. | Captura de pantalla ESPN NL

El fútbol neerlandes vivió un momento de preocupación durante el encuentro entre Fortuna Sittard y NAC Breda en la Eredivisie, luego de la aparatosa lesión de Lewis Holtby. El mediocampista sufrió un fuerte corte en la pierna izquierda tras un choque en una jugada dividida, lo que generó alarma inmediata entre jugadores y aficionados.

La acción se produjo cuando Holtby fue a disputar un balón con la pierna izquierda, encontrándose con el pie de Justin Hubner del Sittard. El contacto provocó una herida profunda que dejó al futbolista tendido sobre el terreno de juego, con evidentes gestos de dolor que encendieron las alarmas en el estadio.

De inmediato, compañeros y rivales acudieron a auxiliarlo, incluido el propio Hubner, mientras el árbitro autorizaba el ingreso de las asistencias médicas. La gravedad de la escena obligó a detener el partido por varios minutos, en una imagen que impactó por lo aparatoso de la lesión.

😲🔞 Lewis Holtby has suffered a serious injury. He appears to have a deep cut on his leg. https://t.co/MxThAeKib5 — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 12, 2026

El incidente también reabrió el debate sobre el uso de las espinilleras en el fútbol moderno. En los últimos años, se ha popularizado el uso de protecciones más pequeñas, conocidas como “micro espinilleras”, lo que ha generado críticas sobre su efectividad. Aunque cumplen con el reglamento, situaciones como la de Holtby han puesto en duda si ofrecen la protección suficiente en jugadas de alto riesgo.

¿Cuánto quedó el encuentro entre NAC Breda y Fortuna Sittard?

El NAC Breda rescató un empate 1-1 en su visita al Fortuna Sittard gracias a un gol en tiempo de descuento de Mohamed Nassoh, resultado que le permite mantenerse a dos puntos de la zona de descenso en la Eredivisie. El encuentro fue parejo en la primera mitad, aunque el Fortuna fue creciendo con el paso de los minutos. Además, el NAC sufrió la baja de Lewis Holtby por lesión antes del descanso, lo que obligó al ingreso del propio Nassoh.

En la segunda parte, Kristoffer Peterson adelantó al Fortuna tras una jugada por la banda derecha, lo que complicó el panorama para el NAC. El equipo local buscó ampliar la ventaja, mientras el reloj corría en contra de los visitantes. Sin embargo, ya en el tiempo agregado, Nassoh sorprendió con un disparo desde fuera del área que se coló en la portería para sellar el empate. Ahora, el NAC enfrentará un calendario complicado en su lucha por evitar el descenso.

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