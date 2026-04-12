Ale Valencia celebra la primera medalla junto a Ana Paula Vázquez y ángela Ruiz en una Copa del Mundo

Las mexicanas ganaron la presea de bronce el jueves 9 de abril, pero este domingo estuvieron en la premiación de la final de arco recurvo por equipos femenil

La selección mexicana femenil de arco recurvo inició su camino en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026 con una medalla de bronce por equipos, un resultado que marca el reencuentro del grupo y el inicio de un nuevo proceso. Alejandra Valencia destacó el significado del logro junto a sus compañeras Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez, al tratarse de la primera ocasión en que las tres arqueras conquistan juntas una presea en una Copa del Mundo.

“Estamos felices por esta medalla porque es la primera vez que ganamos una Copa del Mundo en equipo las tres juntas. Volver a una Copa del Mundo después de no estar juntas el año pasado, ganarla y que sea la primera de muchas, es un buen inicio”.

La sonorense también reconoció que el objetivo era más alto, luego de quedarse cerca de la final en una semifinal que se definió por mínimos detalles: “Apenas es el principio y esto siempre va para mejor. Hubiéramos querido el oro porque sabemos que tenemos con qué; la semifinal se nos fue por apenas 4 mm en condiciones difíciles, pero saber que podemos lograrlo es la motivación para seguir trabajando”.

Valencia subrayó que el equipo se encuentra en una etapa de ajustes finos, donde los pequeños cambios pueden marcar diferencia en la precisión. También adelantó que el grupo buscará fortalecer su preparación con campamentos internacionales: “Como decía, es la primera medalla que ganamos en equipo en la Copa del Mundo, así que es especial. Estamos trabajando en cosas chiquitas que parecen insignificantes, pero cambian mucho la cuestión de los puntos y la precisión. Lo bueno es que ahorita se está manejando un entrenamiento personalizado, no general. El plan, a falta de la comunicación de los directivos, es ir a un campamento en Suiza para concentrarnos en el Centro de Excelencia con cámaras de alta definición”.

Sobre esta nueva dinámica, la arquera valoró el impacto que puede tener en el rendimiento del equipo, tanto por la adaptación a horarios como por el nivel de competencia: “Lo veo muy bien, primeramente por la cuestión de los cambios de horario para la siguiente copa en China; es muy diferente tener seis horas de diferencia desde Europa que catorce desde aquí. Además, en Europa podremos foguearnos y entrenar más seguido con los competidores de allá, utilizando mejor tecnología. Fue muy positivo lograr esa plática para abrir estas opciones de cara a los Juegos Olímpicos. Si ya logramos estos resultados con lo que teníamos, con este apoyo queremos lograr mucho más”.

Ana Paula Vázquez: un regreso con aprendizaje y nuevas metas

Por su parte, Ana Paula Vázquez explicó su ausencia el año pasado y cómo ese periodo le permitió replantear su camino dentro del equipo: “El año pasado fue un poquito incierto porque no sabíamos qué iba a pasar; no había entrenadores y hubo una convocatoria confusa que luego un entrenador desmintió. Al final, decidí no estar en la selección porque la convocatoria pedía muchos meses de concentración en México y yo necesitaba arreglar asuntos personales, familiares y académicos tras el desgaste de los Juegos Olímpicos. Inicialmente me dijeron que no se podían arreglar esas cosas si faltaba, pero después de que decidí no tirar, me dijeron que siempre sí se podía”.

La arquera mexicana señaló que ese tiempo fuera resultó clave para su desarrollo personal y deportivo: “Aproveché para descansar, lo cual vino muy bien después de los Juegos, y ahora me siento más preparada. Fui a muchos campamentos y tomé capacitaciones; ahora me siento mucho más lista para un proceso más fuerte sin depender totalmente de los demás. Ya sabemos cómo hacer las cosas por nuestra cuenta y eso ayuda mucho en estas competencias”.

En cuanto al trabajo actual del equipo, Vázquez destacó la importancia de integrar ideas y mantener una estructura colaborativa entre entrenadores: “Mi idea es no abandonar el trabajo previo que se ha hecho. Lo correcto es que se aúnen ideas y se trabaje en conjunto porque no sabemos qué pasará después de 2028. Estoy trabajando de la mano con mi entrenador y con Mar; todos aquí vamos a aprender y creo que es la mejor manera de seguir adelante en un proceso tan importante como el ciclo olímpico”.

Finalmente, la medallista valoró el resultado obtenido en Puebla como un punto de partida rumbo a los próximos retos del calendario: “Es un gran punto de partida, especialmente porque ahora empiezan los Juegos Centroamericanos. Hay que tomar en cuenta que nos juntamos hace apenas una semana, mientras que equipos como China o Turquía llevan meses concentrados y entrenando de manera espectacular. Lograr un tercer lugar con solo una semana de trabajo nos dice por dónde debemos ir y que empezamos en un buen punto”.

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