Diablos Rojos del México vs Conspiradores de Querétaro en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo por Claro Sports el segundo partido de la serie entre Diablos y Conspiradores

Los Diablos Rojos del México se enfrentan a los Conspiradores de Querétaro en el segundo partido de la serie de la Liga Mexicana de Béisbol 2026.

La pandilla escarlata no está teniendo el mejor inicio de temporada y tienen marca perdedora. Fueron barridos en sus tres juegos en Yucatán, pero volvieron a la senda del triunfo el viernes, venciendo 22-2 en el primero de la serie en Querétaro para terminar con la mala racha y poner su marca en 3-4. Conspiradores también está en 3-4, con dos de esas victorias en la doble cartelera ante Pericos de Puebla a inicio de la semana.

Por el México rojo, abrirá Humberto Castellanos, mientras que Tyler Alexander sube a la lomita por los locales.

Juego 2 de la serie desde el parque de Querétaro, el Finsus Conspiradores, y lo puedes seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Diablos Rojos del México vs Conspiradores de Querétaro hoy 25 de abril de 2026?

El Play Ball se canta en el estadio de los Conspiradores en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México, este sábado 25 de abril.

¿Dónde ver en vivo el Diablos vs Conspiradores de la Liga Mexicana de Béisbol?

El partido de este sábado 25 de abril lo puedes seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports en punto de las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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