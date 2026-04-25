Municipal Liberia vs Alajuelense en vivo: dónde mirar la Liga de Costa Rica 2026

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Liberia Alajuelense, Liga de Costa Rica, en vivo y en directo | Claro Sports

Municipal Liberia y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentan en un duelo determinante por la jornada 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica, en un partido que puede definir tanto la parte alta como el último boleto a semifinales. Los guanacastecos llegan con la tranquilidad de tener su clasificación asegurada, mientras que la Liga afronta una verdadera final con la obligación de ganar y esperar resultados para seguir con vida en el campeonato.

Municipal Liberia suma 30 puntos y se ubica en el tercer lugar, producto de nueve triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por José Saturnino Cardozo atraviesa un momento extraordinario y viene de vencer 1-0 a Sporting FC como visitante, resultado que le permitió alcanzar siete triunfos consecutivos. Con esta racha ya aseguró su lugar en semifinales y ahora apunta a cerrar lo más arriba posible, incluso con la posibilidad de superar a Saprissa en la tabla.

Por su parte, Alajuelense tiene 26 unidades y se encuentra en la quinta posición, con un registro de siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. El conjunto de Óscar “Machillo” Ramírez llega motivado tras golear 5-2 a Puntarenas, pero su irregular campaña lo dejó dependiendo de una combinación de resultados. Necesita ganar en Liberia y esperar que Cartaginés no sume ante Guadalupe para meterse en las semifinales.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Liberia vs Alajuelense de la jornada 18 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Municipal Liberia y Alajuelense está programado para el domingo 26 de abril a las 16:00 horas y se disputará en el estadio Edgardo Baltodano. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Liberia vs Alajuelense hoy

Ni Municipal Liberia ni Alajuelense cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la fecha 18 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica. Se estima que José Saturnino Cardozo y Machillo Ramírez no harán muchas variantes con respecto a los partidos anteriores.

Municipal Liberia: Antonny Monreal; Shawn Johnson, José Huerta, Yeison Molina, John Ruiz; Adrián Chévez, Sebastián Padilla, Abner Hudson, Néstor Arévalo; Joaquín Hernández y Erick Torres. DT: José Saturnino Cardozo.

Alajuelense: Washington Ortega; Isaac Badilla, Aarón Salazar, Fernando Piñar, Ronald Matarrita; Alejandro Bran, Rashir Parkins, Creichel Pérez, Anthony Hernández, Kenneth Vargas; y Ronaldo Cisneros. DT: Machillo Ramírez.

Antecedentes y últimos resultados del Liberia vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Liberia y Alajuelense:

10 de febrero de 2026 | Liberia 3-1 Alajuelense | Copa Costa Rica 2026

| Copa Costa Rica 2026 3 de febrero de 2026 | Alajuelense 0-1 Liberia | Copa Costa Rica 2026

| Copa Costa Rica 2026 15 de enero de 2026 | Alajuelense 2-2 Liberia | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 13 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-0 Liberia | Semifinales Torneo Apertura 2025

| Semifinales Torneo Apertura 2025 10 de diciembre de 2025 | Liberia 1-1 Alajuelense | Semifinales Torneo Apertura 2025

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