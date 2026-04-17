Piratas vs Diablos en vivo LMB 2026: transmisión del juego inaugural de la temporada, hoy 16 de abril

Regresa la emoción del diamante en la multiplataforma de Claro Sports

¡El béisbol está de regreso! La Liga Mexicana de Béisbol inicia su temporada 2026 y en Claro Sports podrás seguir el primer juego, donde los bicampeones Diablos Rojos del México enfrentarán a los Piratas de Campeche en el Estadio Alfredo Harp Helú, en un duelo que abre el telón de una nueva campaña.

La novena escarlata encara este arranque con una base sólida que ha rendido resultados en los últimos años, respaldada por elementos como Julián Ornelas y Juan Carlos Gamboa, además de conservar piezas clave en su pitcheo como Ricardo Pinto y Tomohiro Anraku. Con este grupo, los Diablos apuntan a seguir haciendo historia y buscar un tricampeonato inédito tras sus títulos en 2024 y 2025.

Del otro lado, Campeche llega con la etiqueta de equipo sorpresa tras lo mostrado la temporada pasada. Ahora, bajo la dirección de Lloyd McClendon, los Piratas intentarán mantener ese nivel competitivo y volver a colocarse entre los protagonistas de la Zona Sur, con la mira puesta en regresar a los playoffs.

Roster de Diablos y Piratas para el Opening Day de la LMB 2026

Para el juego de esta noche en la Ciudad de México, los pitchers abridores serán Ricardo Pinto por parte de Diablos Rojos del México y por los Piratas de Campeche será Miller Hogan.

Line-up de los Diablos

Barreto | JC

Canó | BD

Marmolejos | JD

Singlenton | 1B

Ornelas | JI

Franco | 3B

Gamboa | SS

Pérez | C

Sepúlveda | 2B

Line-up de Piratas

Avila, E | 2B

Clarke | C

Fabela | RF

Higuera | 2B

Hollis | 2B

Ibarra | 3B

Martinez, Y | OF

Mitchell | LF

Perez, Fel | RF

Perez, Fer | 2B

Russell | SS

Stevenson | CF

Torres | C

Urias, R | IF

Vavra | 2B

Young, An | 2B

¿A qué hora inicia el juego inaugural de la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol?

El encuentro entre los Piratas de Campeche y los Diablos Rojos del México se disputará el jueves 16 de abril a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Alfredo Harp Helú.

¿Quién transmite en vivo la LMB 2026 y dónde ver por TV y online?

El juego entre Diablos Rojos y Piratas, así como toda la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol, se podrá seguir a través de la multiplataforma de Claro Sports.

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