Ricardo Marín deja claro el objetivo de Chivas: levantar el título

Chivas se enfoca en el Clausura 2026 y descarta distracciones; el plantel solo piensa en la final y en conquistar el campeonato

Ricardo Marín confía que Chivas logre el título | Imago 7

La mentalidad en Chivas está puesta en el título. El equipo rojiblanco no contempla otro escenario que no sea levantar el título al finalizar el Clausura 2026, y así lo dejó claro el delantero Ricardo Marín en la previa del duelo ante Puebla.

El atacante reveló que dentro del plantel no existe espacio para distracciones, al punto de que ningún jugador ha comenzado a planear vacaciones. La prioridad es llegar a la final del fútbol mexicano y conquistar el campeonato el próximo 24 de mayo.

“Claro. Lo he comentado ahí entre familia y amigos que yo, o sea, ninguno hemos estado haciendo planes hasta después de la final ya levantando la copa”, expresó Marín.

El delantero también aseguró que la posible ausencia de jugadores convocados a la selección mexicana durante la Liguilla no será un factor que afecte al equipo, ya que es un escenario que el grupo tenía contemplado desde el inicio.

“Estamos cien por ciento confiados en que así va a ser. Ya lo sabíamos, ya sabíamos que podíamos enfrentarnos a este escenario, de que en la Liguilla no íbamos a tener seleccionados y no nos toma de sorpresa, porque sabemos de la calidad de jugadores que tenemos, de los que se van en selección a los que nos quedamos”, señaló.

Si bien reconoció que contar con el plantel completo sería lo ideal, Marín confía en la profundidad del equipo para afrontar cualquier circunstancia durante la fase final del torneo.

“Nosotros lo que hubiéramos querido es tener el plantel completo para la Liguilla, pero desde un principio así estaba y sabíamos que se podía dar. Te digo, yo creo que el plantel que tenemos, tenemos muchísima calidad y confiamos que el jugador que esté lo va a hacer de la mejor manera”, finalizó.

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