Pablo Repetto y Alejandro Restrepo, contra las cuerdas y sin margen de error

Independiente Santa Fe y Medellín jugarán este fin de semana la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I con necesidad latente de victoria.

Pablo Repetto y Alejandro Restrepo / Vizzor Image.

Este viernes 17 de abril comenzaron las emociones de la jornada 17 de la Liga BetPlay 2026-I. Boyacá Chicó aprovechó su localía y todas las condiciones climáticas de Tunja para vencer al Deportivo Cali. Por su parte Jaguares y Deportivo Pasto ofrecieron un partido lleno de goles, en el que el cuadro ‘Volcánico’ se sigue reafirmando como la sorpresa del campeonato.

En esa pelea por la entrada a los 8 y jugar playoffs se encuentran varios equipos, pero 2 de ellos es más agónica que los demás. Se trata de Independiente Santa Fe y Medellín. Los cuales se encuentran 13 y 14 respectivamente en la tabla de posiciones con 20 y 17 puntos, no obstante el elenco antioqueño tiene 1 partido menos que el ‘Cardenal’.

Pablo Repetto

Los rumores de una posible salida de Pablo Repetto del ‘Primer Campeón’ empezaron a sonar fuertemente en redes sociales, periodistas y medios de comunicación en Bogotá. Cada vez se reafirma más que hay una desconexión con gran parte de la plantilla, incluyendo a los capitanes, con referencia al timonel uruguayo. Inclusive, se habla que económicamente su salida del equipo sería una traba.

A pesar de haber hecho un gran primer tiempo el pasado miércoles en Sao Paulo ante Corinthians, al elenco brasilero le bastaron 2 pelotas quietas para ponerse arriba en el marcador, quedarse con los 3 puntos y sellar la puntuación perfecta en lo que va de la Copa Libertadores. Caso contrario a lo que vive Santa Fe, ya que es último del grupo con solamente 1 punto y -2 goles.

La escuadra ‘Cardenal’ recibe este domingo 19 de abril al Cúcuta Deportivo, sin margen de error, porque ni siquiera el empate le sirve, el cuadro bogotano tendrá que dejar a un lado la rotación e ir por los 3 puntos ante los ‘Motilones’, porque de lo contrario quedará sin chances matemáticas de jugar los playoffs. Confirmando el mal momento de Repetto en el equipo.

Alejandro Restrepo

Después de haber derrotado a Liverpool y Juventud de Las Piedras, ambos equipos de Uruguay, el estratega había alejado los rumores de su salida del equipo, el cual tiene contrato todavía hasta finales del 2027. Su llegada ala fase de grupos había calmado las aguas en el ambiente del ‘Poderoso’. Sin embargo cayó ante Atlético Nacional en el clásico ‘Paisa’ y de igual forma ante Flamengo este jueves, lo que volvió a poner en tela de juicio su continuidad.

El estratega colombiano no la tendrá fácil. Este domingo 19 visita a Alianza en Valledupar, de igual manera que Santa Fe tendrá que ‘echarle mano’ a la nómina titular, ya que de no ganar en el César su situación en la tabla de posiciones y la siguiente fase de la Liga BetPlay se vería comprometida numéricamente.

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