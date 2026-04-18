Jon Rahm toma el control en LIV Golf Mexico City 2026 y es líder tras la segunda ronda

El equipo de Legion XIII está dominando la competencia con un récord de ventaja de golpes

Jon Rahm se colocó como líder tras la segunda ronda del LIV Golf Mexico City 2026, luego de firmar una tarjeta de 4 bajo par 67 en el Club de Golf Chapultepec. El español alcanzó un acumulado de 10 bajo par y llegará al fin de semana con ventaja de un golpe sobre sus perseguidores directos.

El golfista español respondió en los últimos hoyos tras registrar dos bogeys consecutivos en la primera parte del recorrido. A partir de ese momento, completó sus últimos 10 hoyos sin errores y con un rendimiento que le permitió tomar la cima del tablero individual.

Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner III se ubican a un golpe del liderato, todos con un total de 9 bajo par. La disputa por el primer lugar se mantiene cerrada con varios jugadores dentro de margen directo rumbo a las rondas finales.

Rahm, actual líder en puntos del circuito, busca su segundo triunfo de la temporada tras haber ganado el LIV Golf Hong Kong. Su desempeño en la segunda ronda le permitió consolidarse en la parte alta del torneo en la capital mexicana.

Jon Rahm, capitán Legion XII es líder en México | Reuters

Legion XIII rompe récord de ventaja de golpes

En la competencia por equipos, Legion XIII tomó una amplia ventaja tras 36 hoyos disputados. El equipo registró un acumulado de 25 bajo par, con una diferencia de 19 golpes sobre Fireballs GC, la más amplia en la historia del circuito tras cualquier ronda. Por lo que el LIV Golf Mexico City 2026 será recordado por este récord.

El desempeño colectivo fue impulsado por Tom McKibbin, quien firmó una ronda de 6 bajo par 65, mientras que Tyrrell Hatton entregó una tarjeta de 66 golpes. Rahm aportó su 67 y Caleb Surratt completó el registro con 70 impactos.

En los últimos nueve hoyos, tres jugadores de Legion XIII combinaron un total de 13 bajo par, lo que les permitió ampliar la diferencia en la clasificación por equipos. Este rendimiento también colocó a tres integrantes del equipo dentro de los primeros seis lugares del tablero individual.

Matthew Wolff firmó una ronda de 65 golpes sin bogeys, la única sin errores en el torneo hasta el momento. El estadounidense destacó por sus salvadas de par, incluyendo putts desde 15, 13 y 36 pies en distintos momentos del recorrido.

Por su parte, Luis Masaveu se posiciona en el quinto lugar con 8 bajo par, mientras que Tyrrell Hatton, Richard T. Lee y Victor Perez comparten el sexto puesto, luego de que éste último terminó como líder en la primera ronda con una tarjeta de nuevo bajo par. Rahm llegará al fin de semana con el liderato en juego y con varios contendientes en busca del primer lugar.

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