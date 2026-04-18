Hoy No Circula 18 de abril 2026: ¿Activan Contingencia Ambiental en sábado? Atención CDMX y Edomex

Ten muy en cuenta seguir cada una de las indicaciones del programa para no ser objeto de sanciones económicas. Recuerda que sacar tu vehículo del corralón también implica un gasto económico

Indicaciones del Programa Hoy No Circula para la CDMX | Reuters

La calidad del aire en el Valle de México mantiene en alerta a las autoridades ambientales y a los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México, de cara al sábado 18 de abril de 2026. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) vigila las condiciones ante la posibilidad de activar una Contingencia Ambiental, en un contexto marcado por altas temperaturas y presencia de contaminantes como ozono y partículas suspendidas.

¿Habrá Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula? Esto sabemos

De acuerdo con los reportes más recientes, la calidad del aire se mantiene en niveles considerados malos en varias zonas del Valle de México, lo que incrementa el riesgo para la población. A esto se suma una ola de calor que favorece la concentración de contaminantes, generando condiciones para que se active la Fase 1 de contingencia ambiental.

Sin embargo, la activación del Doble Hoy No Circula dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas en las próximas horas. Por ello, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los comunicados oficiales de la CAMe, ya que el escenario puede cambiar antes del sábado.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no salen este 18 de abril de 2026 y cuáles sí?

En caso de no activarse la contingencia, el programa Hoy No Circula operará de manera habitual. Para el tercer sábado del mes, no podrán circular los vehículos con holograma 2, así como aquellos con holograma 1 cuya terminación de placa sea impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

También se mantienen restricciones para autos con placas foráneas y vehículos con permisos provisionales. El horario de aplicación será de las 5:00 de la mañana a las 22:00 horas, periodo en el que los conductores deberán respetar las disposiciones para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan el tercer sábado del mes? | @CAMegalopolis

¿Cómo opera el Doble Hoy No Circula en sábado?

Si se activa la contingencia ambiental, las restricciones se amplían. En ese escenario, además de los autos con holograma 2, tampoco podrán circular los vehículos con holograma 1 con terminación impar, así como unidades con holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas terminación 5 y 6.

A estas medidas se suman los vehículos foráneos y aquellos que circulan sin placas, con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la zona metropolitana y mitigar los efectos en la salud de la población.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los conductores que no respeten el programa Hoy No Circula, ya sea en su modalidad normal o durante contingencia, pueden recibir sanciones económicas. La multa varía dependiendo de la entidad, pero en general oscila entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que representa un monto que puede superar los dos mil pesos.

Ante este panorama, las autoridades insisten en seguir las restricciones y mantenerse informados, ya que el cumplimiento del programa busca reducir los niveles de contaminación y evitar riesgos mayores en la calidad del aire en la región.

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