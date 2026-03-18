¡Júbilo nacional! Venezuela llena las calles para festejar el título del Clásico Mundial

El país celebra su primer campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol tras vencer 3-2 a Estados Unidos, desatando una ola de euforia con feriado incluido

Venezuela amaneció envuelta en una celebración que parece no terminar. La selección vinotinto de béisbol conquistó por primera vez el Clásico Mundial al derrotar 3-2 a Estados Unidos en la final disputada en el loanDepot Park de Miami, un resultado que de inmediato desató una ola de festejos dentro y fuera del país. No fue una victoria más: fue una coronación histórica para una afición que llevaba años esperando un título de este tamaño en su deporte más querido.

El desenlace del juego alimentó todavía más la épica. Bryce Harper empató por Estados Unidos en la octava entrada, pero Venezuela respondió de inmediato en la novena con el batazo decisivo de Eugenio Suárez, mientras Daniel Palencia cerró la puerta para sellar el campeonato. La ruta también tuvo peso propio, porque el conjunto venezolano terminó el torneo con seis victorias y una derrota, además de dejar fuera a Japón e Italia antes de levantar el trofeo.

Apenas cayó el último out, el partido se mudó a las calles de Venezuela. Caracas, Valencia, Maracaibo, Maracay, Puerto La Cruz y otros puntos del país se llenaron de banderas, gritos, abrazos y bocinazos. La sensación compartida era la de una fiesta nacional espontánea, con miles de personas saliendo de sus casas para celebrar un título que muchos consideran el mayor logro de la en la historia del deporte venezolano.

La nación estalló en una celebración conjunta | JUAN BARRETO / AFP

La fiesta en Caracas

La capital fue uno de los grandes centros de la euforia. En Caracas se instalaron pantallas gigantes y puntos de reunión para seguir la final en vivo, con concentraciones en sitios como la plaza Francia, la plaza de los Museos, la Plaza Alfredo Sadel y la Plaza de la Juventud. El béisbol dejó de ser solo un juego por unas horas y se convirtió en una celebración colectiva, con familias, amigos y desconocidos compartiendo el mismo festejo.

El festejo no se quedó en las plazas. También hubo caravanas de motos y autos por distintas avenidas, bailes en plena calle, fuegos artificiales y escenas virales en barrios y urbanizaciones. En algunos puntos de Caracas, como Altamira y la autopista Gran Cacique Guaicaipuro, la celebración colapsó momentáneamente la rutina y convirtió la noche en una postal de júbilo popular.

La alegría cruzó fronteras porque la victoria también se sintió con fuerza en Miami. El estadio tuvo una presencia masiva de aficionados venezolanos y, una vez terminado el encuentro, la emoción se multiplicó entre la diáspora. Ese eco en Estados Unidos reforzó la dimensión simbólica del triunfo, ya que Venezuela venció al anfitrión y lo hizo en un escenario dominado por la tensión, la expectativa y una enorme carga emocional.

ÚLTIMA HORA | Las celebraciones por el triunfo venezolano se han extendido en toda la Gran Caracas.



En la Plaza de la Juventud en Bellas Artes miles se congregaron para celebrar el histórico triunfo venezolano. https://t.co/4yWW3mwMZD pic.twitter.com/6e2J2ik4KX — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) March 18, 2026

Más allá del resultado, el campeonato tocó una fibra profunda en la identidad venezolana. En un país donde el béisbol ocupa un lugar central en la cultura popular, la corona del Clásico Mundial aparece como una deuda saldada con la afición. La sensación de reivindicación deportiva fue inmediata, sobre todo porque Venezuela había producido generaciones de grandes peloteros, pero todavía no había conseguido este trofeo en el principal torneo internacional del calendario.

Por eso la celebración se vive con una intensidad distinta. Más allá de ganar una final, fue ver a la Vinotinto de béisbol en la cima después de una campaña sólida, de un cierre dramático y de una noche que quedará marcada en la memoria de millones. El título unió a las calles, a las plazas, a las familias y a la diáspora en un mismo grito, uno que resume orgullo, alivio y una alegría que Venezuela quería darse desde hace mucho tiempo.

Se declara feriado en Venezuela

La dimensión del festejo fue tan grande que el gobierno anunció una jornada no laborable. La presidenta encargada Delcy Rodríguez declaró este miércoles como ‘Día de Júbilo Nacional’, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, e invitó a la población a salir a plazas, parques y canchas para continuar la celebración. La medida confirma que el campeonato rebasó lo deportivo y se instaló como un acontecimiento nacional. El béisbol, por una noche y una mañana más, se volvió el lenguaje común de todo un país.

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