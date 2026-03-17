¿Cuánto dinero ganó Venezuela por ser campeones del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Estos son los premios monetarios del World Baseball Classic, que duplican lo ingresado por Japón hace tres años

El dinero que ganó Venezuela por el Clásico Mundial | Sam Navarro-Imagn Images

Autor: Evan Drellich | The Athletic

Mucho dinero hubo en juego durante la final del evento internacional más importante de la pelota, el Clásico Mundial de Béisbol, gracias a una inversión millonaria de Netflix.

Cada jugador de Venezuela, el equipo ganador del Clásico Mundial de Béisbol, recibirá más de $100,000 dólares en premios, según informó a The Athletic una persona con conocimiento del funcionamiento del torneo que no estaba autorizada a hablar públicamente. Añadió que los premios para los 20 equipos participantes se han duplicado con creces desde el último Clásico en 2023.

Los pagos a los jugadores representan solo la mitad del total de premios otorgados a cada equipo participante. La otra mitad se destina a sus respectivas federaciones de béisbol. La cantidad que recibe cada equipo depende, por supuesto, de su desempeño en el torneo.

La popularidad del torneo ha crecido enormemente desde su última edición en 2023, al igual que sus ingresos. Netflix cerró un acuerdo con el CMB por los derechos de transmisión en Japón por un valor superior a los 100 millones de dólares, según fuentes con conocimiento del acuerdo.

El acuerdo ha generado controversia en Japón porque podría reducir el número de aficionados japoneses con acceso a las transmisiones. Los aficionados japoneses no están tan acostumbrados a usar servicios de streaming para ver deportes como los espectadores estadounidenses. Sin embargo, el pago por los derechos ha contribuido a aumentar considerablemente la bolsa de premios.

Major League Baseball y la Asociación de Jugadores, que organizan conjuntamente el Clásico Mundial de Béisbol, se negaron a proporcionar un calendario de premios.

Jeremiah Yolkut, vicepresidente sénior de operaciones y eventos globales de la MLB, afirmó que, al evaluar el éxito del torneo, primero analiza los aspectos comerciales, incluyendo el patrocinio y la cobertura mediática.

“Después, lo que considero fundamental es la repercusión que genera el torneo, algo que, en cierto modo, nos resulta muy difícil de conseguir”, declaró Yolkut. “Cuando entras en las redes sociales y ves que la gente habla de béisbol con regularidad, esa es la primera señal de que vamos bien. Cuando empieza a tener repercusión en otros medios culturales es cuando creo que vemos un interés cada vez mayor. Ya sea en el programa Today Show por la mañana o en un medio de comunicación que normalmente no cubriría béisbol a mediados de marzo, creo que empiezas a ver el impacto que tiene, y también su alcance global”.

Vinnie Pasquantino, de la selección italiana, dijo tras la derrota por 4-2 ante Venezuela el lunes por la noche en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol que le habían informado de que millones de espectadores habían visto el partido en Italia, a pesar de que se transmitió de madrugada en Europa.

“Eso es increíble”, dijo Pasquantino. “Por eso organizamos este torneo, en mi opinión”.

“No se trata solo de medios de comunicación en países apasionados por el béisbol”, dijo Yolkut. “Incluso en países como Italia, donde quizás el béisbol no ocupa ni la portada ni la contraportada de los periódicos, se habla de la selección italiana. Es una combinación de todos esos factores, y ya sea por la inversión económica, la cantidad de participantes o la repercusión mediática, es algo muy positivo”.

La MLB planea publicar un desglose de las cifras de audiencia y otras estadísticas comerciales una vez finalizado el torneo.

El premio en metálico se predetermina antes del torneo, mediante un acuerdo entre la liga y el sindicato, y se basa en un porcentaje de los ingresos proyectados. Una vez descontados los premios y los gastos del torneo, los ingresos netos del Clásico Mundial de Béisbol se dividen en tres partes iguales: un tercio va a la MLB y otro tercio al sindicato de jugadores, donde estos deciden cómo distribuir mejor los fondos. El tercio restante se distribuye entre la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol y las principales ligas de otros dos países: la Organización Coreana de Béisbol (KBO) y la Liga Japonesa de Béisbol Profesional (NPB).

La WBSC organiza torneos internacionales y contribuye al crecimiento del béisbol a nivel mundial.

“La idea es desarrollar el béisbol en estos países para que haya una cantera de futuros jugadores“, declaró Yolkut.

Parte de los gastos del torneo incluyen los pagos a las sedes anfitrionas, que este año fueron Houston, Miami, San Juan y Tokio. Para las sedes internacionales, el CMB negocia acuerdos. con los promotores. El promotor es responsable de la venta de entradas y aporta una cierta cantidad de ingresos al torneo. En Estados Unidos, el equipo anfitrión de la MLB recibe una parte de los ingresos.

“Tenemos que conciliar todo el evento y analizar todos los ingresos y, por supuesto, los gastos”, dijo Yolkut, “y luego esos fondos se desembolsan”.

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