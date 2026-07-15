Dorados de Chihuahua vs Saraperos de Saltillo en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

¡Noche de beisbol en Saltillo! Dorados visita a Saraperos en un duelo que podrás seguir en vivo por la multiplataforma de Claro Sports

La emoción de la Liga Mexicana de Beisbol llega a Saltillo para un duelo que promete intensidad de principio a fin. Saraperos salta al diamante con el respaldo de su afición para medirse ante unos Dorados de Chihuahua dispuestos a dar batalla como visitantes y pelear cada entrada.

¡Que se cante el playball! No te pierdas ningún lanzamiento, batazo ni carrera del Dorados de Chihuahua vs Saraperos de Saltillo. Sigue el partido en vivo y disfruta toda la emoción del beisbol por la multiplataforma de Claro Sports.

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