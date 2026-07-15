Claro Colombia y la Universidad de La Sabana abren la puerta al primer empleo de jóvenes en el país

La iniciativa hace parte de Talento Joven, la apuesta de Claro Colombia para atraer, desarrollar y fidelizar el talento que impulsará el crecimiento de la compañía en el futuro.

Semillero Comercial para jóvenes | Claro Colombia.

Con el propósito de abrir más oportunidades de acceso al empleo para los jóvenes colombianos y fortalecer la formación de talento para el sector de servicios y tecnología, Claro Colombia y la Universidad de La Sabana, a través de Unisabana TEC, presentan el Semillero Comercial, un programa diseñado para brindar formación académica y experiencia práctica a jóvenes interesados en iniciar una carrera en ventas, atención al cliente y gestión comercial.

La iniciativa hace parte de Talento Joven, un proyecto estratégico de Claro Colombia orientado a atraer, desarrollar y fidelizar talento que contribuya a la sostenibilidad del negocio a largo plazo. A través de este programa, los participantes podrán adquirir conocimientos técnicos, desarrollar habilidades comerciales y fortalecer competencias clave para el mundo laboral, además de la posibilidad de hacer plan carrera con la compañía.

El Semillero Comercial está dirigido a jóvenes bachilleres, con o sin experiencia laboral, que tengan interés y habilidades por el servicio al cliente, las ventas y poder tener un desarrollo profesional.

“En Claro creemos en el potencial transformador de los jóvenes y en la importancia de brindar oportunidades reales para su crecimiento profesional. Con el Semillero Comercial buscamos convertir el primer empleo en el inicio de una carrera, combinando aprendizaje, desarrollo de habilidades y experiencia práctica que les permita construir un proyecto profesional sólido y con proyección de futuro, de la mano de la Universidad de La Sabana”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

“En la Universidad de La Sabana, a través de Unisabana TEC, creemos en el poder transformador de la educación que debe abrir caminos concretos de progreso para las personas y responder con pertinencia a las necesidades del país y del sector productivo. Este Semillero Comercial con Claro Colombia refleja nuestra apuesta por una formación flexible, experiencial y conectada con el mundo real, en la que los jóvenes aprenden haciendo, desarrollan competencias para el trabajo y encuentran una oportunidad para construir trayectorias de vida y carrera con sentido”, afirmó Rolando Roncancio Rachid, rector de la Universidad de La Sabana.

El programa tendrá una duración total de 18 meses. Durante los primeros seis meses los participantes cursarán una etapa lectiva con formación impartida por Unisabana TEC como Técnicos Laborales Auxiliar en Ventas y posteriormente desarrollarán una etapa práctica de 12 meses en los Centros de Atención y Ventas (CAV) de Claro Colombia, donde podrán aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real de trabajo.

Durante su participación, los estudiantes recibirán formación técnica certificada, acompañamiento permanente para el desarrollo de habilidades comerciales y experiencia directa en procesos de atención al cliente, servicio, soporte comercial, operación y actividades operativas relacionadas con los puntos de atención.

Las personas seleccionadas contarán con un contrato de aprendizaje y podrán desempeñar funciones relacionadas con la orientación a clientes, apoyo a la gestión de la experiencia de usuario, actividades comerciales y operativas, así como acompañamiento a procesos operativos de los centros de atención.

En esta primera etapa se habilitarán 160 cupos, distribuidos en diferentes regiones del país: Bogotá, Soacha, Mosquera y Chía, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Las personas interesadas deberán ser mayores de edad, contar con disponibilidad de tiempo completo, no haber tenido previamente un contrato de aprendizaje y no encontrarse vinculadas laboralmente al momento de iniciar el programa.

Con este tipo de iniciativas, Claro Colombia reafirma su compromiso con la generación de oportunidades para los jóvenes, el fortalecimiento de la empleabilidad y el desarrollo de talento que contribuya al crecimiento del país.

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