El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 15 de julio

Publicado por Redacción Claro Sports

Esteban Galván encabeza una nueva propuesta dedicada al golf de élite en Claro Sports

La actividad del golf profesional continúa con una nueva edición de El Golf es Claro, el espacio de Claro Sports dedicado a seguir de cerca los torneos más importantes del calendario internacional. En esta transmisión podrás conocer los resultados más recientes, el desempeño de las principales figuras del circuito y los momentos que marcaron la jornada en cada competencia alrededor del mundo.

Además del análisis de los especialistas, el programa ofrece un repaso por las mejores jugadas, estadísticas, historias y todo lo que sucede dentro y fuera del campo. Sigue aquí la cobertura en vivo de El Golf es Claro y no te pierdas ningún detalle de la actualidad de uno de los deportes con mayor tradición en el ámbito internacional.

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