España vs Argentina: la final del Mundial 2026 enfrenta a los campeones de Europa y América por primera vez

España y Argentina disputarán una final histórica: por primera vez, campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América definirán el Mundial entre los dos mejores del ranking FIFA

Los mejores de UEFA y CONMEBOL se enfrentan | Reuters

La final del Mundial 2026 enfrentará a España y Argentina en un partido que reunirá diferentes elementos históricos. Por primera vez, el encuentro por el título de la Copa del Mundo tendrá frente a frente a los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, las principales competencias de selecciones de Europa y Sudamérica.

España consiguió el campeonato europeo en Alemania 2024, mientras que Argentina defendió con éxito su corona continental ese mismo año en Estados Unidos. Dos años después de conquistar sus respectivos torneos, ambas selecciones trasladarán la disputa entre Europa y Sudamérica al escenario más importante del fútbol internacional.

El enfrentamiento también representa el cierre de un Mundial en el que las selecciones mejor ubicadas en la clasificación internacional cumplieron con las expectativas. España, Argentina, Francia e Inglaterra, los cuatro primeros equipos del ranking FIFA al comenzar la competencia, ocuparon los lugares disponibles en las semifinales, algo que no había sucedido desde la creación del escalafón en 1993.

España y Argentina disputarán una final inédita como campeones continentales

España llegará al partido decisivo como campeona de la Eurocopa 2024, torneo en el que derrotó 2-1 a Inglaterra en la final celebrada en el Estadio Olímpico de Berlín. La Roja ganó los siete partidos que disputó en aquella competencia y levantó su cuarto título europeo, con lo que superó a Alemania como la selección con más campeonatos en la historia del certamen.

Argentina, por su parte, conquistó la Copa América 2024 después de imponerse 1-0 a Colombia durante el tiempo extra de la final. Lautaro Martínez marcó el gol del campeonato en Miami. La Albiceleste alcanzó entonces su título continental número 16 y se convirtió en la selección más ganadora en la historia de la Copa América.

Los dos equipos estaban destinados a enfrentarse en la Finalissima, competencia creada para reunir a los monarcas de Europa y Sudamérica. El partido estaba programado para marzo de 2026, pero no pudo celebrarse. El Mundial terminó construyendo un escenario todavía mayor: España y Argentina definirán directamente al campeón del planeta.

La revisión de las 22 finales anteriores del Mundial, junto con el historial oficial de campeones de la Eurocopa y la Copa América, permite identificar un hecho sin precedentes. Nunca antes los campeones continentales vigentes de UEFA y Conmebol habían conseguido avanzar simultáneamente hasta la final de una Copa del Mundo. Esta conclusión se desprende del contraste entre los registros históricos oficiales de las tres competiciones.

Los dos mejores del ranking FIFA llegan al partido por el título

El Mundial 2026 también presentó una situación inédita en las semifinales. España, Argentina, Francia e Inglaterra llegaron al torneo ocupando los cuatro primeros lugares del ranking FIFA y consiguieron avanzar hasta la penúltima ronda. Desde que la clasificación mundial fue introducida en 1993, nunca los cuatro equipos mejor ubicados habían coincidido entre los semifinalistas.

España y Argentina eran los dos primeros equipos del escalafón con el que comenzó la Copa del Mundo, aunque la clasificación en vivo presentó movimientos conforme avanzaron los partidos. La final, por lo tanto, enfrentará a las dos selecciones que partieron como las principales referencias del ranking y que respaldaron esa posición dentro del campo.

La selección española consiguió su boleto al superar 2-0 a Francia en la primera semifinal, con anotaciones de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro. Argentina clasificó un día después mediante una remontada 2-1 contra Inglaterra: Enzo Fernández empató el partido y Lautaro Martínez marcó el tanto definitivo durante el tiempo agregado, después de una asistencia de Lionel Messi. Los dos primeros del ranking eliminaron a los otros integrantes del grupo de cuatro selecciones que dominó el escalafón.

Para España, el encuentro significará su segunda final mundialista después del campeonato obtenido en Sudáfrica 2010. Argentina disputará su séptimo partido por el título y buscará su cuarta estrella, además de convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en conquistar dos Mundiales consecutivos. El ganador no solamente levantará la Copa del Mundo: también confirmará el dominio de una generación que ya conquistó su continente.

La final se jugará el domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey. Será el desenlace del primer Mundial con 48 participantes y pondrá frente a frente al campeón de Europa, al campeón de América, al monarca mundial vigente y a dos selecciones que iniciaron el torneo en lo más alto del ranking FIFA.

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