¡Por un récord más! Lionel Messi busca igualar a Cafú en una marca increíble en finales del Mundial

Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, el argentino va por su segundo título de la Copa del Mundo.

Cafú y Lionel Messi / PEDRO UGARTE / AFP/ REUTERS/Agustin Marcarian.

Argentina venció este miércoles 15 de julio 2-1 a Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo 2026. A pesar de comenzar perdiendo con un gol de Anthony Gordon, los sudamericanos, de la mano con el cambio que le dio Lionel Scaloni al equipo, revirtieron la situación con anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una gesta más de su Selección, el ’10’ se inventó una jugada en el borde del área de Inglaterra, a pierna cambiada envió un centro peligroso, en el segundo palo apareció el ‘Toro’ para vencer a un Jordan Pickford que parecía imbatible en Atlanta, el gol que le dio el paso a la final a la ‘Albiceleste’.

En toda la ola de récord y datos que han aparecido después del triunfo de Argentina sobre los ingleses, se encuentra uno de los más importantes. ‘La Pulga’ está cerca de convertirse en el segundo jugador de la historia que más finales de la Copa del Mundo jugó, en el once titular y con el pitazo inicial ante España Messi igualará al brasilero Cafú en este ítem.

Finales del Mundial que jugó Cafú

Cafú, campeón Del mundo/ PEDRO UGARTE / AFP.

Estados Unidos 1994 | Brasil 0-0 (3-2 en los penales) Italia | Campeón.

Francia 1998 | Brasil 0-3 Francia | Subcampeón.

Corea y Japón 2002 | Brasil 2-0 Alemania | Campeón.

Finales del Mundial que ha jugado Lionel Messi

Lionel Messi busca un récord más/ REUTERS/Agustin Marcarian.

Brasil 2014 | Alemania 1-0 Argentina | Subcampeón.

Qatar 2022 | Argentina 2-2 (4-2 en los penales) Francia | Campeón.

Estados Unidos, México y Canadá 2026 | Argentina vs España | pendiente por definir si juega.

Un dato no menor, que sin lugar a dudas cumple con todo este tema de las cábalas y presagios en el fútbol, es que Cafú jugó 3 finales en la historia de la Copa del Mundo, de las cuales ganó 2 y perdió 1; es decir Lionel Messi arribará a Nueva York para la final del 2026 con 1 victoria y 1 derrota, teniendo en cuenta este orden ¿Cómo quedará la final del próximo domingo?

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