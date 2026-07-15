Tuchel acepta las críticas tras la eliminación ante Argentina: “Soy responsable”

El técnico de la selección inglesa habló en conferencia de prensa luego de la derrota ante Argentina en semifinales

Tomas Tuchel habla tras la eliminación del Mundial | REUTERS/Agustín Marcarian

Thomas Tuchel reconoció que Inglaterra perdió el manejo de la semifinal ante Argentina después de ponerse en ventaja y terminó castigada por el cambio de postura en los minutos finales. El técnico alemán explicó que su equipo dejó de jugar con la misma intensidad, retrocedió demasiado y permitió que la Albiceleste completara la remontada 2-1 para avanzar a la final del Mundial 2026.

“Fue un partido muy cerrado. Estaba contento con la manera en que lo jugamos y aprovechamos nuestro momento para ponernos 1-0”, señaló Tuchel en conferencia de prensa. A su juicio, la ventaja inglesa era justa por lo mostrado durante los primeros 55 minutos, pero el encuentro cambió por completo a partir de ese momento.

El entrenador aceptó que el gol alteró la mentalidad de ambos equipos. “Argentina jugó con más riesgo, más ritmo y con la sensación de que no tenía nada que perder. Eso los liberó y a nosotros nos frenó, porque de repente sentimos que teníamos mucho que perder”, explicó. Inglaterra se replegó en un bloque bajo, pero no logró sostenerlo con la actividad necesaria.

Tuchel detalló que su selección tuvo dificultades para frenar los centros y las llegadas argentinas al área. “No pudimos mantenernos activos en el bloque bajo, nos costó defender los envíos y tampoco fuimos físicos con los jugadores que atacaban el área”, reconoció. Scaloni agregó atacantes y extremos, mientras Inglaterra intentó responder con una línea de cinco que tampoco consiguió detener la presión.

Cuando fue cuestionado sobre si Argentina mereció ganar, el alemán dividió el análisis en dos partes. “Si observas la última media hora, la victoria de Argentina fue merecida. Si ves los primeros 55 minutos, creo que también era justo que nosotros estuviéramos arriba”, afirmó. Tuchel añadió que en derrotas de esta magnitud el dolor aumenta por la instancia y por la cercanía con el objetivo.

El seleccionador también respondió a las críticas por sus cambios y decisiones tácticas. “En cuanto pierdes, recibes críticas. Nadie sabe qué habría pasado si tomábamos otras decisiones. Yo soy responsable, las tomé y acepto las críticas”, declaró, sin entrar en una defensa detallada de las sustituciones utilizadas durante el encuentro.

Tuchel rechazó que el retroceso después de ponerse en ventaja sea una especie de problema histórico del futbol inglés. “No creo en una maldición inglesa ni en que la historia se repita. Son entrenadores, jugadores, situaciones y rivales diferentes”, explicó. Para él, la derrota tuvo una respuesta estrictamente futbolística: Inglaterra no fue suficientemente agresiva en ninguna de las estructuras que utilizó.

“No estuvimos activos en el 4-4-2, tampoco en el 5-3-2 ni en el 5-4-1. No logramos acercarnos al jugador con balón, recuperar la posesión ni cambiar el impulso del partido”, añadió. El técnico consideró que su equipo perdió los duelos, dejó de tener salidas limpias y permitió que Argentina se instalara de manera permanente cerca del área de Jordan Pickford.

El alemán también destacó la presión ejercida por la afición argentina en Atlanta. “El apoyo fue extraordinario, se sintió casi como un partido de visitante”, comentó. Tuchel elogió la capacidad de la Albiceleste para crecer cuando está contra las cuerdas: “Juegan mejor cuando van abajo, toman riesgos, encuentran espacios y muestran toda su calidad con el balón. Son muy competitivos y hoy aprovecharon esa situación”.

Pese a la eliminación, Tuchel confirmó que continuará al frente de Inglaterra y dirigirá el partido por el tercer lugar ante Francia. “Todavía tenemos un encuentro que jugar y después seguiremos con el contrato hasta la Eurocopa en casa. Estoy deseando que llegue”, aseguró. Sobre el ánimo del vestidor, cerró con un mensaje de respeto y reacción: “No hay palabras que quiten el dolor, pero dimos todo. Ahora debemos aceptar la derrota, recuperarnos y responder como exige el máximo nivel”.

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