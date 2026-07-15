Lamine Yamal vs Messi: el heredero del Barcelona contra su máxima leyenda

Dos generaciones de La Masía se encuentran en la final del Mundial 2026 con trayectorias que comenzaron a edades muy tempranas

Messi vs Yamal, sus números y estadísticas | Imago 7/Reuters

El Mundial 2026 traerá un choque esperado entre Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas surgidos de La Masía que, aunque de generaciones distintas, muestran similitudes en sus primeros años de carrera. Uno argentino, el otro español con raíces marroquíes, ambos zurdos y acostumbrados a jugar a perfil cambiado por la banda derecha, comparten el recurso del enganche hacia el centro para buscar el segundo palo.

La relación entre ambos comenzó mucho antes de que Yamal debutara en el primer equipo del Barcelona. Una fotografía de 2007 muestra a Messi, entonces con 20 años, posando con un bebé llamado Lamine. Ocho años más tarde, el joven futbolista ya integraba las categorías menores del club y comenzó a ser comparado con el argentino por su estilo y movilidad en el campo.

El desarrollo de cada uno en sus primeros años refleja distintos contextos. Messi tuvo que abrirse paso a la sombra de Ronaldinho, ingresando como revulsivo y destacándose desde el banquillo antes de consolidarse como titular bajo la dirección de Josep Guardiola, mientras que Yamal surgió en un escenario donde el club dependía más de la cantera y rápidamente se convirtió en uno de los referentes del equipo de Hansi Flick.

Messi en el Barcelona | Imago7

Messi debutó con el Barcelona a los 17 años el 16 de octubre de 2004, mientras que Yamal lo hizo con 15 años, 10 meses. Aunque la edad de debut de Lamine fue menor, ambos empezaron a dejar su huella en competiciones locales e internacionales desde muy jóvenes. Messi comenzó en competiciones menores con Argentina, logrando el Mundial sub 20 de 2005, y posteriormente debutó con la selección absoluta a los 18 años. Yamal, por su parte, ya se consolidó en la selección Española con 16 años y 57 días, contribuyendo en la Eurocopa 2024 y obteniendo reconocimientos como el Trofeo Kopa y el Golden Boy.

Récords y consolidación

A nivel de clubes, Messi se consolidó como titular y contribuyó a la obtención de 4 Champions League, 10 Ligas, 7 Copas del Rey y 8 Supercopas de España, logrando un total de 46 trofeos oficiales a lo largo de su carrera hasta ese momento. Por su parte, Yamal ya ha marcado varios hitos a temprana edad con el Barcelona: se convirtió en el jugador más joven en anotar con el primer equipo, en marcar en un Clásico, en debutar como titular y en asistir y marcar en la Champions League, incluyendo un doblete en dicha competición.

Lamine Yamal con el Barcelona | MANAURE QUINTERO / AFP

En el plano internacional, Yamal también ha registrado récords: debutó con la selección Española absoluta siendo el jugador más joven en anotar, se consagró en la Eurocopa 2024 y fue reconocido como el mejor jugador joven del torneo. Su ingreso al Top 10 del Balón de Oro, ocupando el octavo lugar en 2024, lo convierte en uno de los futbolistas más jóvenes en lograrlo, consolidando así su perfil internacional antes de los 18 años.

El choque del Mundial 2026

El enfrentamiento entre Messi y Yamal en la final del Mundial 2026 simboliza el paso generacional en el fútbol, con un argentino consolidado que sigue siendo referente y un español que ha marcado récords desde su ingreso a la élite. Ambos comparten movimientos, desbordes y el instinto para atacar hacia el segundo palo, lo que hace que su duelo prometa ser una confrontación de estilos heredados de La Masía, pero adaptados a sus respectivas selecciones.

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