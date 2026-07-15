Bellingham golpea por la espalda a Valentín Barco tras caer ante Argentina

Jude Bellingham protagonizó un incidente tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina al golpear por la espalda a Valentín Barco durante los festejos del pase a la final

La agresión de Bellingham tras terminar la semifinal | Reuters

La eliminación de Inglaterra ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas después del silbatazo final. Jude Bellingham golpeó con la mano abierta en la nuca a Valentín Barco, quien se encontraba de espaldas mientras celebraba el pase de la Albiceleste junto con varios compañeros.

El incidente ocurrió después de que Argentina remontara y venciera 2-1 al conjunto dirigido por Thomas Tuchel en el Estadio de Atlanta. Anthony Gordon había adelantado a Inglaterra, pero Enzo Fernández empató a los 85 minutos y Lautaro Martínez completó la reacción argentina durante el tiempo agregado.

Las imágenes difundidas tras el encuentro muestran a Bellingham todavía sobre el terreno de juego mientras los futbolistas argentinos iniciaban sus festejos. El mediocampista del Real Madrid se acercó a Barco y lo golpeó desde atrás, provocando la inmediata respuesta del lateral argentino y el comienzo de un altercado entre integrantes de las dos selecciones.

¿Cómo fue el golpe de Bellingham a Valentín Barco?

Barco se encontraba dentro de un grupo de jugadores argentinos cuando recibió el golpe en la parte posterior de la cabeza. El futbolista del Chelsea se giró y empujó a Bellingham, mientras Nicolás Paz apareció rápidamente para colocarse entre ambos y tratar de evitar que el enfrentamiento aumentara.

El cruce no terminó con esa primera intervención. Bellingham volvió a acercarse al jugador argentino y le reclamó mientras lo señalaba con el dedo. Nicolás Otamendi intervino después y apartó al inglés con un empujón, antes de que otros jugadores se sumaran al tumulto formado sobre el campo.

Dos integrantes de la selección inglesa ayudaron a retirar a Bellingham de la zona, mientras los argentinos continuaban reclamándole su acción. La intervención de futbolistas de ambos equipos permitió que la situación no pasara de los empujones y los intercambios verbales, luego de varios segundos de tensión.

De acuerdo con las imágenes difundidas, algunos jugadores argentinos habían saludado previamente al centrocampista inglés. Un grupo permaneció festejando cerca de él y, tras un intercambio que no puede escucharse con claridad en los videos, Bellingham reaccionó contra Barco cuando el argentino estaba de espaldas.

Bellingham ya había tenido roces durante el Argentina vs Inglaterra

El episodio posterior al partido estuvo precedido por varios enfrentamientos durante los 90 minutos. Bellingham mantuvo intercambios verbales con Leandro Paredes, Lionel Messi y otros jugadores argentinos, además de reclamar al árbitro Ismail Elfath diferentes acciones que consideró como infracciones.

Uno de los momentos de mayor tensión se presentó cuando Messi y Bellingham discutieron después de una jugada en la que el capitán argentino reclamó una falta. El mediocampista inglés también pidió una sanción por un supuesto golpe de Paredes, mientras varios futbolistas de las dos selecciones se acercaron para protestar ante el árbitro.

En lo deportivo, Inglaterra quedó eliminada después de haber tomado ventaja durante la segunda mitad. Argentina incrementó su presión, generó varias oportunidades y encontró el empate por medio de Enzo Fernández. Lautaro Martínez marcó el 2-1 en el minuto 91 tras un centro de Messi, resultado que clasificó al vigente campeón a su segunda final mundialista consecutiva.

La Albiceleste enfrentará a España en la final del domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Argentina disputará la séptima final de su historia y buscará conquistar el bicampeonato, mientras Inglaterra deberá recuperarse de una eliminación que terminó marcada por la reacción de Bellingham contra Valentín Barco.

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