Real Madrid, el gran perdedor con el Mundial 2026

Los aficionados madridistas se debaten entre otro logro máximo para Lionel Messi o un triunfo de España cargado de barcelonismo.

Jude Bellingham, con Inglaterra. – Dylan Martínez, Reuters.

Devolviendo el calendario un año, el estrepitoso fracaso del Real Madrid era impensable. Nada más con mencionar que, por fin, logró concretar el fichaje de Kilian Mbappé, lo normal era augurar una temporada llena de éxitos. Se esperaba que sus futbolistas llegaran encumbrados para la gran cita de cada cuatro años y que el Mundial 2026 volviera a tener representantes de la casa blanca como figuras en la final.

La misma desazón que plagó al conjunto español a lo largo del ciclo con los descalabros en LaLiga, la Champions League y la Copa del Rey terminaron trasladándose al evento deportivo más importante. Empezando por decir que fue la primera vez en la historia que España conformaba una convocatoria mundialista sin jugador alguno del Real Madrid, las ilusiones de buena parte de esa afición tuvieron que ponerse en otras selecciones por ver a los suyos brillar.

La esperanza duró hasta semifinales. Con la eliminación de Francia e Inglaterra, ninguno de los 11 jugadores del Real Madrid que fueron citados al Mundial pudieron alcanzar la final tan anhelada. El último que quedaba en pie era Jude Bellingham. Esto, con un asterisco: recientemente y con la competencia de selecciones en marcha, se dio el fichaje de Marc Cucurella, pero los méritos para integrar la representación ibérica los firmó con el Chelsea.

También es cierto que el pactado partido definitivo por el título global es una enorme alegría para los aficionados del Real Madrid españoles que sueñan con bordar una segunda estrella en el escudo. No obstante, La Roja tiene al madridismo en una situación incómoda. No es un secreto que la mayoría de aficionados blancos estaban rogando porque fuera Inglaterra el que eliminara a Argentina y así no tener que aguantar otra posibilidad de logro máximo para Lionel Messi.

Los amargos recuerdos que el ’10’ dejó para el Real Madrid con tantos años llenos de triunfos vistiendo la camiseta del Barcelona todavía retumban en la conciencia del Bernabéu. Es entonces el momento en el que un hincha madridista que no siente tanto fervor por la representación española se hace una pregunta con miras a los que se pueda decir a futuro: ¿otro título para Messi o encumbrar a una roja con mayorías Blaugranas?

El tema del llamado “gen ganador” es algo que desapareció por completo de Valdebebas durante el último año. Si a eso se le suma los despidos de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, parecería que es un proyecto que va a la deriva, a partir de decisiones de fichajes por puro nombre, pero sin cohesión sobre lo que en realidad requiere para volver a los triunfos. Ni hablar del escándalo que generó Florentino Pérez con aquella “conferencia de prensa”, en la que se dedicó a apuntar hacia los medios de comunicación y a defender la gestión de una presidencia sin éxitos recientes.

La decisión ha sido traer de vuelta a José Mourinho. La segunda etapa del director técnico portugués se espera como un punto de quiebre, pero la realidad es que su gestión de hace años estuvo más marcada por los escándalos que por las victorias. Si el proyecto cuaja, el Real Madrid deberá esperar cuatro años para volver a trasladarle grandeza a las selecciones de sus jugadores y dejar atrás el padecimiento actual.

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