Ecuador vs Marruecos en vivo: transmisión y resultado del partido amistoso hoy 27 de marzo

Ecuador y Marruecos se enfrentan en un amistoso internacional sin antecedentes, en un duelo clave rumbo al Mundial 2026 con figuras destacadas

Ecuador y Marruecos se miden este viernes 27 de marzo en un partido amistoso de fecha FIFA que sirve como parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026. La Tri incluyó este compromiso dentro de su calendario de marzo, mientras que el combinado marroquí también programó este duelo dentro de su ruta de trabajo antes del torneo mundialista.

El encuentro llega con un atractivo particular, porque se trata de un cruce inédito entre ambas selecciones mayores. Por eso, el choque genera atención inmediata entre los aficionados que buscan seguir la transmisión y el resultado en vivo de un duelo entre dos equipos que apuntan a llegar con ritmo a la cita mundialista.

¿A qué hora juegan Ecuador vs Marruecos hoy viernes 27 de marzo de 2026?

El partido arranca a las 14:15 horas, tiempo del centro de México. El inicio del encuentro es a las 20:15 en el Estadio Metropolitano de Madrid, horario que corresponde a las 14:15 en el centro del país, por lo que el compromiso entra en la franja de la tarde para la audiencia mexicana.

Alineaciones para el Ecuador vs Marruecos, al momento

Ecuador : Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, John Yeboah, Enner Valencia, Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moisés Caicedo.

: Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, John Yeboah, Enner Valencia, Alan Minda, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Alan Franco, Moisés Caicedo. Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Mohamed Hrimat, Azzedine Ounahi, Brahim Díaz, Ismael Saibari, Abde Ezzalzouli, Chadi Riad, Neil El Aynaoui.

¿Quién transmite en vivo el Ecuador vs Marruecos y dónde mirar por TV y online?

La transmisión en vivo del Ecuador vs Marruecos va por la multiplataforma de Claro Sports. La cobertura va para México con seguimiento previo, durante y después del encuentro.

Antecedentes y últimos resultados del Ecuador vs Marruecos

No hay historial previo entre Ecuador y Marruecos en selecciones mayores, así que este amistoso abre el primer antecedente oficial entre ambos. Esa condición convierte al partido en una referencia nueva para medir fuerzas entre dos selecciones que llegan con aspiraciones altas de cara al Mundial.

El valor del encuentro también pasa por el contexto de la fecha FIFA de marzo. Ecuador anunció esta ventana con amistosos ante Marruecos y Países Bajos, mientras que Marruecos programó sus juegos contra Ecuador y Paraguay, una señal de que ambos cuerpos técnicos usan esta etapa para ajustar piezas, revisar sociedades y llegar con mejores respuestas al verano mundialista.

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