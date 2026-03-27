Inglaterra vs Uruguay en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Inglaterra y Uruguay se enfrentarán este viernes 27 de marzo en el Estadio de Wembley, uno de los últimos ensayos previo al próximo Mundial 2026

Inglaterra vs Uruguay en vivo online el amistoso internacional | Claro Sports

¿A qué hora juega Inglaterra vs Uruguay hoy viernes 27 de marzo de 2026?

Inglaterra llega al partido frente a Uruguay con la presión de mantener su condición de favorita rumbo al Mundial de 2026. A pesar de que los Tres Leones no ganan un torneo importante desde la Copa del Mundo de 1966, el equipo de Thomas Tuchel mostró solidez en la fase de clasificación, con ocho victorias en ocho partidos, 22 goles a favor y ninguno en contra. La plantilla repleta de estrellas combina experiencia y fiabilidad, pero la historia indica que el equipo suele tropezar en las fases finales, por lo que la preparación mental será clave antes de encarar un torneo tan exigente.

Uruguay, por su parte, llega con la experiencia de haber asegurado su pase a la Copa del Mundo tras terminar cuarto en la clasificación sudamericana. Aunque no figura entre los favoritos, La Celeste, bajo la dirección de Marcelo Bielsa, puede convertirse en un rival complicado si logra ajustar detalles tácticos y recuperar su mejor versión. Tras un rendimiento irregular en amistosos recientes contra Estados Unidos y México, el equipo sudamericano buscará afinar su juego y medir fuerzas frente a Inglaterra, en lo que se anticipa como un duelo intenso y de alto nivel en Wembley.

México (CDMX) : 14:45 horas

: 14:45 horas Centroamérica : 14:45 horas

: 14:45 horas Estados Unidos: 16:45 horas (ET) / 13:45 horas (PT)

16:45 horas (ET) / 13:45 horas (PT) Colombia : 16:00 horas

: 16:00 horas Argentina: 17:45 horas

Alineaciones probables para el Inglaterra vs Uruguay de este viernes 27 de marzo

Inglaterra, con un posible esquema 4-2-3-1 de Thomas Tuchel, podría intentar controlar el mediocampo mediante dos pivotes que protejan la defensa y distribuyan balones hacia los tres mediocampistas ofensivos. Este planteamiento permitiría alternar entre posesión y ataques por las bandas, aprovechando la movilidad de los extremos y la referencia del delantero central para fijar a los defensores uruguayos. El desempeño en la transición defensiva ante la presión de Uruguay resultaría clave.

Uruguay, manteniendo un 4-3-3 bajo Marcelo Bielsa, tal vez se enfoque en presionar alto y forzar errores del rival. La línea de tres en el mediocampo podría equilibrar recuperación y creación, mientras los extremos podrían abrir espacios para que los laterales se sumen al ataque. La efectividad de este planteamiento dependería de la coordinación entre defensa y mediocampo frente a la velocidad de los atacantes ingleses.

Inglaterra : James Trafford, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Tino Livramento, Jordan Henderson, Noni Madueke, Marcus Rashford, Dominic Solanke, Djed Spence, James Garner, Phil Foden y Noni Madueke.

: James Trafford, Harry Maguire, Fikayo Tomori, Tino Livramento, Jordan Henderson, Noni Madueke, Marcus Rashford, Dominic Solanke, Djed Spence, James Garner, Phil Foden y Noni Madueke. Uruguay: Fernando Muslera, Joaquin Piquerez, Mathías Olivera, Ronald Araújo, Guillermo Varela, Giorgian de Arrascaeta, Manuel Ugarte, Federico Valverde, Maximiliano Araújo, Rodrigo Aguirre y Agustin Canobbio.

¿Quién transmite en vivo el Inglaterra vs Uruguay y dónde ver por TV y online?

Con capacidad para 90 mil aficionados, el Estadio de Wembley se prepara para recibir el duelo entre Inglaterra y Uruguay, uno de los últimos ensayos de ambos equipos antes del Mundial 2026. El partido ya huele a encuentro mundialista, ya que ambas selecciones se perfilan como protagonistas del torneo que se celebrará en Norteamérica. Para el conjunto británico, este compromiso servirá como prueba clave, mientras que los seguidores uruguayos esperan ver ajustes que permitan a su joven equipo consolidarse bajo la dirección de Marcelo Bielsa.

El combinado inglés, dirigido por Thomas Tuchel, citó a 35 jugadores y utilizará este partido para definir su lista final rumbo a la Copa del Mundo. Por su parte, Uruguay llega con algunas dudas tras un ritmo irregular bajo el mando de Marcelo Bielsa, quien aún busca impregnar su estilo a un plantel joven que sólo necesita afinar detalles tácticos para convertirse en un equipo temible en el próximo verano futbolístico.

México (CDMX) : Sin transmisión confirmada

: Sin transmisión confirmada Centroamérica : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Estados Unidos : Fox Sports, fuboTV y VIX

: Fox Sports, fuboTV y VIX Colombia : ESPN y Disney+

: ESPN y Disney+ Argentina: ESPN y Disney+

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