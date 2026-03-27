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Colombia vs Francia, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

Publicado por Ana María Benito

La Selección Colombia se mide ante Francia en un exigente amistoso de fecha FIFA que servirá como prueba de alto nivel.

Colombia vs Francia.
Horario y dónde ver Colombia vs Francia.

La Selección Colombia continúa su actividad en la fecha FIFA. Tras la caída ante Croacia, el conjunto cafetero está obligado a dejar atrás ese resultado y centrar su atención en el próximo reto, donde se enfrentará a uno de los principales aspirantes al título mundial. Por su parte, Francia, posiblemente con algunas rotaciones, intentará mantener su buen momento luego de su victoria frente a Brasil. El equipo dirigido por Didier Deschamps tendrá una nueva prueba exigente a pocos meses de la Copa del Mundo.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Colombia vs Francia


El compromiso se disputará en Washington este domingo 29 de marzo, en el FedEx Field, a partir de las 15:00 (hora local) y 14:00 (hora de Colombia). El encuentro podrá verse en territorio colombiano a través de los canales RCN Televisión y Caracol Televisión, mientras que en México la transmisión estará a cargo de Claro Sports.


Posibles alineaciones: así jugarían Colombia vs Francia

  • Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.
  • Francia:  Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.

Colombia vs Francia: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según proyecciones que tienen en cuenta el rendimiento reciente, la profundidad de plantilla y la experiencia en grandes torneos, Francia parte con ventaja. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con una base consolidada, figuras de primer nivel y un funcionamiento colectivo que lo mantiene como uno de los principales candidatos al título mundial.

Colombia, por su parte, buscará dar la sorpresa. A pesar de la reciente derrota ante Croacia, el equipo ‘Tricolor’ tiene argumentos para competir, especialmente si logra corregir errores defensivos y ser más efectivo en el último tercio.

En ese contexto, la IA inclina la balanza hacia Francia, aunque en un partido amistoso —y con posibles rotaciones— el margen puede acortarse y abrir la puerta a un resultado inesperado.

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