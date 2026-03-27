Colombia vs Francia, en vivo: horario y dónde ver el partido amistoso de Fecha FIFA

La Selección Colombia se mide ante Francia en un exigente amistoso de fecha FIFA que servirá como prueba de alto nivel.

Horario y dónde ver Colombia vs Francia.

La Selección Colombia continúa su actividad en la fecha FIFA. Tras la caída ante Croacia, el conjunto cafetero está obligado a dejar atrás ese resultado y centrar su atención en el próximo reto, donde se enfrentará a uno de los principales aspirantes al título mundial. Por su parte, Francia, posiblemente con algunas rotaciones, intentará mantener su buen momento luego de su victoria frente a Brasil. El equipo dirigido por Didier Deschamps tendrá una nueva prueba exigente a pocos meses de la Copa del Mundo.

Horario y dónde ver el partido amistoso entre Colombia vs Francia



El compromiso se disputará en Washington este domingo 29 de marzo, en el FedEx Field, a partir de las 15:00 (hora local) y 14:00 (hora de Colombia). El encuentro podrá verse en territorio colombiano a través de los canales RCN Televisión y Caracol Televisión, mientras que en México la transmisión estará a cargo de Claro Sports.



Posibles alineaciones: así jugarían Colombia vs Francia

Colombia : Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerson Mosquera, Deiver Machado; Jéfferson Lerma, Gustavo Puerta; Jorge Carrascal, Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Francia: Lucas Chevalier; Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Lucas Hernández; Ngolo Kanté, Eduardo Camavinga; Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki, Desire Doué y Marcus Thuram. DT: Didier Deschamps.



Colombia vs Francia: ¿Quién es el favorito para ganar el amistoso según la IA?

Según proyecciones que tienen en cuenta el rendimiento reciente, la profundidad de plantilla y la experiencia en grandes torneos, Francia parte con ventaja. El equipo dirigido por Didier Deschamps llega con una base consolidada, figuras de primer nivel y un funcionamiento colectivo que lo mantiene como uno de los principales candidatos al título mundial.

Colombia, por su parte, buscará dar la sorpresa. A pesar de la reciente derrota ante Croacia, el equipo ‘Tricolor’ tiene argumentos para competir, especialmente si logra corregir errores defensivos y ser más efectivo en el último tercio.

En ese contexto, la IA inclina la balanza hacia Francia, aunque en un partido amistoso —y con posibles rotaciones— el margen puede acortarse y abrir la puerta a un resultado inesperado.

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