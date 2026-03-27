Volta a Catalunya 2026 en directo: transmisión etapa 5, recorrido de La Seu d’Urgell a La Molina / Coll de Pal

La Volta a Catalunya entra en su etapa reina con cinco puertos y final en alto, clave para definir la general liderada por Godon

La Vuelta a Cataluña 2026 continúa su recorrido con una edición histórica que celebrará su edición 105 y que reúne a varias de las grandes figuras del ciclismo mundial en una de las pruebas más exigentes del calendario. A lo largo de siete etapas que se llevarán a cabo del 23 al 29 de marzo, los corredores enfrentarán recorridos montañosos, finales explosivos y jornadas clave que definirán al campeón. Sigue aquí el streaming en vivo, con todos los detalles, clasificaciones, ataques y momentos decisivos de la Volta.

Ethan Vernon se llevó la victoria en la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada entre Mataró y Camprodón sobre un recorrido de 151 kilómetros. El británico se impuso en el sprint final tras superar al líder Dorian Godon, quien cruzó en segundo lugar, mientras que Tom Pidcock completó el podio con el mismo tiempo. La jornada marcó el primer contacto con la montaña, aunque se resolvió en un cierre veloz entre los principales protagonistas.

En la clasificación general no hubo cambios, con Godon manteniendo el liderato, seguido por Pidcock a 13 segundos y Remco Evenepoel a 14. La competencia continuará con una etapa clave para los escaladores, con cinco puertos de montaña y final en alto, donde podrían definirse diferencias importantes en la lucha por el título.

Etapa 5 | La Seu d’Urgell a Coll de Pal (155.3 km)

La Volta a Catalunya 2026 entra en su fase decisiva con la disputa de la quinta etapa, considerada por muchos como la jornada reina del recorrido. Con 155 kilómetros entre La Seu d’Urgell y el Coll de Pal, el trazado presenta un exigente perfil con cinco puertos de montaña y un acumulado cercano a los 4,500 metros de desnivel. Destacan ascensos como el Coll de Fumanya, con rampas cercanas al 9%, y el definitivo Coll de Pal, una subida de 16,5 kilómetros al 7,2%. La etapa endurece con el Coll de Fumanya (5,5 km al 9%) y el Coll de Sobirana antes del ascenso final al Coll de Pal que culmina a más de 2,100 metros de altitud, donde se esperan diferencias clave en la clasificación general.

Etapa 5, Volta a Catlunya 2026 | PCS

Volta a Catalunya 2026: clasificación general tras la etapa 4

Tras la disputa de las primeras cuatro etapas, la clasificación general de la Volta a Catalunya 2026 se mantiene sumamente cerrada, con diferencias mínimas entre los principales contendientes. Dorian Godon conserva el liderato, pero con rivales de peso como Thomas Pidcock y Remco Evenepoel pisándole los talones a solo segundos. A continuación, así marcha la general antes de la etapa reina, donde se esperan movimientos importantes en la lucha por el título.

Dorian Godon (INEOS Grenadiers) – 15h 30′ 47” Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) – 15h 31′ 00” – a +13” Remco Evenepoel (Red Bull – Bora – Hansgrohe) – 15h 31′ 01” – a +14” Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) – 15h 31′ 11” – a +24” Simone Gualdi (Lotto Intermarché) – 15h 31′ 11” – a +24” Andrea Raccagni Noviero (Soudal Quick-Step) – 15h 31′ 12” – a +25” Brandon McNulty (UAE Team Emirates XRG) – 15h 31′ 12” – a +25” Rudy Molard (Groupama-FDJ United) – 15h 31′ 13” – a +26” Antoine L’Hote (Decathlon CMA CGM Team) – 15h 31′ 13” – a +26” Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) – 15h 31′ 13” – a +26”

Volta a Catalunya 2026: calendario de etapas de la carrera edición 105

La edición 105 de la Volta a Catalunya se disputa del 24 al 30 de marzo de 2026, con un recorrido de siete etapas que combinan montaña, media montaña y jornadas para velocistas:

Esta estructura convierte la carrera en una prueba completa, ideal para escaladores y corredores de clasificación general.

Volta a Catalunya 2026: lista completa de participantes

La edición 2026 de la Volta a Catalunya reúne a los mejores equipos del pelotón internacional con los siguientes corredores:

Red Bull – Bora – Hansgrohe: Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Luke Tuckwell, Nico Denz, Mattia Cattaneo, Frederik Wandahl

Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Jai Hindley, Luke Tuckwell, Nico Denz, Mattia Cattaneo, Frederik Wandahl UAE Team Emirates XRG : Joao Almeida, Jay Vine, Brandon McNulty, Marc Soler, Ivo Oliveira, Filippo Baroncini, Adria Pericas

: Joao Almeida, Jay Vine, Brandon McNulty, Marc Soler, Ivo Oliveira, Filippo Baroncini, Adria Pericas Team Visma | Lease a Bike : Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Bruno Armirail, Jørgen Nordhagen, Bart Lemmen, Menno Huising

: Jonas Vingegaard, Sepp Kuss, Davide Piganzoli, Bruno Armirail, Jørgen Nordhagen, Bart Lemmen, Menno Huising Lidl-Trek : Carlos Verona, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Derek Gee, Tao Geoghegan Hart, Sam Oomen, Jacopo Mosca

: Carlos Verona, Giulio Ciccone, Mattias Skjelmose, Derek Gee, Tao Geoghegan Hart, Sam Oomen, Jacopo Mosca XDS Astana Team : Lorenzo Fortunato, Harold López, Guillermo Silva, Cristian Rodríguez, Henok Mulueberhan, Haoyu Su, Anton Kuzmin

: Lorenzo Fortunato, Harold López, Guillermo Silva, Cristian Rodríguez, Henok Mulueberhan, Haoyu Su, Anton Kuzmin Soudal Quick-Step : Mikel Landa, Filippo Zana, Junior Lecerf, Alberto Dainese, Andrea Raccagni, Valentin Paret-Peintre, Pascal Eenkhoorn

: Mikel Landa, Filippo Zana, Junior Lecerf, Alberto Dainese, Andrea Raccagni, Valentin Paret-Peintre, Pascal Eenkhoorn Decathlon AG2R La Mondiale (CMA CGM) : Felix Gall, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Noa Isidore, Johannes Staune-Mittet, Antoine L’Hote, Callum Scotson

: Felix Gall, Matthew Riccitello, Léo Bisiaux, Noa Isidore, Johannes Staune-Mittet, Antoine L’Hote, Callum Scotson INEOS Grenadiers : Edgar Onley, Dorian Godon, Victor Langellotti, Carlos Rodríguez, Embret Svestaad-Bårdseng, Bob Jungels, Laurens De Plus

: Edgar Onley, Dorian Godon, Victor Langellotti, Carlos Rodríguez, Embret Svestaad-Bårdseng, Bob Jungels, Laurens De Plus Alpecin-Premier Tech : Francesco Busatto, Henri Uhlig, Gal Glivar, Ramses Debruyne, Senna Remijn, Luca Vergallito, Johan Price-Pejtersen

: Francesco Busatto, Henri Uhlig, Gal Glivar, Ramses Debruyne, Senna Remijn, Luca Vergallito, Johan Price-Pejtersen Bahrain Victorious : Lenny Martínez, Santiago Buitrago, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Rainer Kepplinger, Nikias Arndt

: Lenny Martínez, Santiago Buitrago, Afonso Eulálio, Jakob Omrzel, Matevž Govekar, Rainer Kepplinger, Nikias Arndt Uno-X Mobility : Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig, Anders Skaarseth, Tobias Svarre, Jonas Hvideberg, Martin Urianstad

: Andreas Leknessund, Magnus Cort, Anthon Charmig, Anders Skaarseth, Tobias Svarre, Jonas Hvideberg, Martin Urianstad EF Education – EasyPost : Richard Carapaz, Georg Steinhauser, Markel Beloki, Michael Leonard, Noah Hobbs, Alexander Cepeda, Darren Rafferty

: Richard Carapaz, Georg Steinhauser, Markel Beloki, Michael Leonard, Noah Hobbs, Alexander Cepeda, Darren Rafferty NSN Cycling Team : Ethan Vernon, Brady Gilmore, Jake Stewart, Pier-André Côté, George Bennett, Alexey Lutsenko, Jan Hirt

: Ethan Vernon, Brady Gilmore, Jake Stewart, Pier-André Côté, George Bennett, Alexey Lutsenko, Jan Hirt Movistar Team : Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Juan Pedro López, Nairo Quintana, Pavel Novák, Michel Hessmann

: Enric Mas, Cian Uijtdebroeks, Einer Rubio, Juan Pedro López, Nairo Quintana, Pavel Novák, Michel Hessmann Team Jayco AlUla : Ben O’Connor, Paul Double, Felix Engelhardt, Rudy Porter, Patrick Gamper, Juul Jensen, Koen Bouwman

: Ben O’Connor, Paul Double, Felix Engelhardt, Rudy Porter, Patrick Gamper, Juul Jensen, Koen Bouwman Groupama-FDJ : Guillaume Martin, Maxime Decomble, David Gaudu, Brieuc Rolland, Rudy Molard, Lorenzo Germani, Joshua Kench

: Guillaume Martin, Maxime Decomble, David Gaudu, Brieuc Rolland, Rudy Molard, Lorenzo Germani, Joshua Kench Lotto Intermarché : Simone Gualdi, Mathieu Kockelmann, Toon Aerts, Luke Matthew Fox, Reuben Thompson, Liam Slock, Baptiste Veistroffer

: Simone Gualdi, Mathieu Kockelmann, Toon Aerts, Luke Matthew Fox, Reuben Thompson, Liam Slock, Baptiste Veistroffer Q36.5 Pro Cycling Team : Tom Pidcock, Sam Bennett, Damien Howson, David González, Harm Vanhoucke, Marcel Camprubí, David De la Cruz

: Tom Pidcock, Sam Bennett, Damien Howson, David González, Harm Vanhoucke, Marcel Camprubí, David De la Cruz Caja Rural-Seguros RGA : Abel Balderstone, Jan Castellón, Sebastian Berwick, Jaume Guardeño, José Félix Parra, Julen Arriola, Sergi Darder

: Abel Balderstone, Jan Castellón, Sebastian Berwick, Jaume Guardeño, José Félix Parra, Julen Arriola, Sergi Darder Equipo Kern Pharma : Urko Berrade, Iván Sosa, Jorge Gutiérrez, Mats Wenzel, Diego Uriarte, Pablo Carrascosa, Hugo Aznar

: Urko Berrade, Iván Sosa, Jorge Gutiérrez, Mats Wenzel, Diego Uriarte, Pablo Carrascosa, Hugo Aznar Euskaltel-Euskadi : Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Yago Aguirre, Jokin Murguialday, Samuel Fernández, Danny van der Tuuk, Unai Aznar

: Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Yago Aguirre, Jokin Murguialday, Samuel Fernández, Danny van der Tuuk, Unai Aznar Burgos-Burpellet-BH : Sergio Chumil, José Manuel Díaz, Merhawi Kudus, Jesús Herrada, José Luis Faura, Mario Aparicio, Josh Burnett

: Sergio Chumil, José Manuel Díaz, Merhawi Kudus, Jesús Herrada, José Luis Faura, Mario Aparicio, Josh Burnett Modern Adventure Pro Cycling: Stefan de Bod, Byron Munton, Riley Pickrell, Mark Stewart, Kieran Haug, Tyler Stites, Samuel Flórez

Este pelotón confirma una Volta a Catalunya 2026 de altísimo nivel, con figuras como Evenepoel, Vingegaard, Carapaz, Pidcock y Enric Mas como protagonistas.

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