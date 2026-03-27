Argentina vs Mauritania en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del partido.

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al minuto a minuto del partido entre Argentina y Mauritania, válido por la fecha FIFA de amistosos. El vigente campeón del mundo recibe al equipo africano en La Bombonera, en un partido especial ya que se trata del último juego que el seleccionado disputará ante su afición previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, además de, por otro lado, ser el último partido de Messi en casa… según la prensa local.

¿A qué hora juega Argentina vs Mauritania hoy 27 de marzo de 2026?

El seleccionado argentino se enfrenta este viernes 27 de marzo frente a Mauritania desde las 20.15 hs hora local, 17.15 de centroamérica. El partido, a jugarse en el mítico estadio La Bombonera, será el último del equipo ante su afición antes del Mundial 2026.

Alineaciones probables para el Argentina vs Mauritania de este viernes

Argentina:

Mauritania:

¿Quién transmite en vivo el Argentina vs Mauritania y dónde ver por TV y online?

El partido se podrá ver en vivo en la Argentina a través de la señal local de TV Abierta Telefé:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

También será transmitido por D Sports:

Canales

610 (SD)

1610 (HD)



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