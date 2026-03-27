Países Bajos vs Noruega en vivo: ¿Quién gana el partido amistoso hoy 27 de marzo de 2026?

Neerlandeses y noruegos se enfrentan en la Johan Cruyff Arena de Ámsterdam con este partidazo con sabor a Mundial, destacan las ausencias de Haaland y Odegaard

Países Bajos vs Noruega, partido en vivo | Claro Sports

¡Alineaciones confirmadas!

Países Bajos | Verbruggen, Van Hecke, Van Djik, Gravenberch, Gakpo, Reijnders, Van de Ven, Malen, Koopmeiners, Smith y Dumfries.

Noruega | Haskjold, Vassbakk, Moller, P. Berg, Sorloth, S. Berg, Strand, Ryerson, Hehhem, Schjelderup y Bobb.

¿A qué hora juega Países Bajos vs Noruega hoy 27 de marzo de 2026?

El duelo amistoso entre Países Bajos y Noruega dará inicio en punto de las 13:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo el Países Bajos vs Noruega y dónde ver por TV y online?

En México no habrá transmisión para este partido entre Países Bajos vs Noruega, por lo que podrás seguir todas las acciones en el minuto a minuto de Claro Sports.

¡Amistoso con sabor a Mundial!

Países Bajos y Noruega se enfrentan en un atractivo partido amistoso en la Johan Cruyff Arena, en un duelo entre dos selecciones que llegan en gran momento tras dominar sus respectivas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El conjunto neerlandés mostró solidez en su camino como líder de grupo, mientras que los nórdicos también firmaron una fase destacada, aunque afrontan este compromiso con ausencias relevantes. Sigue todos los detalles, jugadas clave y el desarrollo del encuentro en vivo a través del minuto a minuto de Claro Sports.

Noruega no contará con Erling Haaland en este partido, no por lesión, sino por una decisión del cuerpo técnico para darle descanso tras la carga de partidos recientes, aunque el delantero sí está contemplado para el siguiente amistoso ante Suiza. Además, Martin Odegaard no forma parte de la convocatoria debido a molestias en la rodilla que lo han mantenido fuera de actividad, por lo que el equipo nórdico tendrá que ajustar su esquema ante uno de los rivales más exigentes de Europa.

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