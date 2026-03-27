Roberto Martínez elogia a Javier Aguirre y su estilo de juego: “Es un equipo muy bien organizado”

El director técnico de Portugal habló de cuando pudo dirigir a la selección mexicana, además, confesó lo que necesita Paulinho para llegar al Mundial 2026

Martínez admite que México tiene un buen nivel | Imago7

Portugal está listo para enfrentar a México este sábado 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Azteca, en un duelo que servirá como termómetro rumbo al Mundial 2026. El técnico Roberto Martínez dejó claro que el conjunto tricolor representa un reto importante, no solo por su historia, sino por su estilo de juego y la exigencia que implica competir en territorio mexicano.

El estratega español reconoció su conocimiento y respeto por el fútbol mexicano, destacando la figura de Javier Aguirre: “Sigo a México desde los tiempos de Hugo Sánchez. Admiro mucho al ‘Vasco’ Aguirre; lo que hizo en España fue innovador. México es un equipo muy bien organizado y estructurado, con gran calidad individual y un juego interior fuerte. Son muy competitivos y, al igual que nosotros, son una selección muy querida por su pueblo”.

Martínez también abordó el tema de cuando la estuvo entre los candidatos a dirigir al Tricolor: “Hubo conversaciones tras mi salida de Bélgica, pero nada concreto. Sobre el favoritismo, psicológicamente solo los que ya han ganado un Mundial pueden ser favoritos. Nosotros venimos de ganar una Nations League exigente y tenemos una gran generación, pero el equipo se hace durante el torneo”.

En cuanto al escenario del partido, el técnico no ocultó su entusiasmo por jugar en el Estadio Azteca, al que considera un lugar emblemático del fútbol mundial: “En el fútbol adoramos los momentos especiales. Jugar en el Azteca es especial para cualquier jugador; recuerdo el Mundial de 86 y la magia de ese estadio. México es un rival diferente, con un estilo de la Concacaf, agresivo, de mucha intensidad y calidad individual”.

Otro de los puntos que destacó fue la presencia de Paulinho, quien milita en el fútbol mexicano y que tendrá una oportunidad importante con la selección: “Paulinho solo tiene que ser él mismo. Es difícil cuando compites en la misma posición con jugadores como Cristiano Ronaldo o Gonçalo Ramos, pero su presencia aquí es un premio muy merecido por su nivel en México. Es un goleador nato e inteligente”.

Martínez explicó que la convocatoria del delantero responde a un análisis puntual del plantel y a las necesidades del equipo en este momento: “Buscamos perfiles específicos. Cuando Rafael Leão salió de la convocatoria por lesión, decidimos que era el momento de Paulinho por mérito propio y por lo que está haciendo en México. Es un jugador con buena conexión con el resto del grupo y ahora tiene la oportunidad en sus manos”.

De cara al partido, el entrenador también habló sobre el desafío físico que representa jugar en la altura de la Ciudad de México: “La adaptación total a la altitud requiere de 14 a 15 entrenamientos, algo que no tenemos durante un Mundial. Nuestra estrategia es entrenar a nivel del mar con mucha exigencia y humedad, y llegar a la Ciudad de México en el último momento”.

Finalmente, Martínez dejó en claro que este tipo de partidos son clave para evaluar a su plantilla en condiciones reales de competencia: “Gestionaremos los minutos con responsabilidad para proteger al jugador, pero compitiendo para ganar. El Mundial 2026 será el más complejo; necesitamos energía, polivalencia y flexibilidad táctica. La elección final debe ser difícil, no basada en la popularidad, sino en lo que el equipo necesita”.

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