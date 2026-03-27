Tiger Woods habría sufrido un accidente automovilístico en Jupiter Island

El golfista habría sufrido un accidente cerca de su domicilio en la Florida

Tiger Woods habría volcado con su auto en Florida | Reuters / Screenshot WPTV

Tiger Woods habría estado involucrado en un accidente automovilístico la tarde del viernes 27 de marzo en Jupiter Island, Florida, según varios reportes de la prensa estadounidense.

La primicia la dio la televisora local WPTV, al dar a conocer imágenes de la volcadura de una camioneta negra, que presuntamente habría sucedido alrededor de las 14:00 horas tiempo local, cerca de 281 Beach Road en la localidad de Jupiter, donde vive la leyenda del golf.

Al momento de la redacción de esta nota, no hay información oficial sobre si Tiger resultó herido por este accidente.

Un testigo visual de los hechos le dijo a TMZ Sports que estuvieron involucrados dos autos en el accidente y que observó a Tiger en el sitio, aparentemente bien, aunque no hay reportes oficiales.

El sheriff del condado, John Budensiek, hablaría a las 5:00 p.m., tiempo local, en el Jupiter Island Town Hall (15:00 de la CDMX).

El accidente de Tiger llega días después de que volviera a jugar en TGL Golf, su primera participación desde el Open Championship de julio del 2024 debido a problemas de salud. Sufrió una ruptura de tendón de Aquiles, además de que fue operado de nueva cuenta de la espalda. El objetivo de Woods era jugar el Masters de Augusta en abril, aunque dependería de su estado físico.

En febrero del 2021, Woods estuvo involucrado en un accidente automovilístico a las afueras de Los Angeles, en las que su camioneta volcó y quedó prensado por el vehículo. Tuvo que ser operado por fracturas expuestas en su pierna derecha. Estuvo tres meses hospitalizado.

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