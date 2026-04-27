Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Publicado por Sebastian Vallejo

El domingo 3 de mayo se definirá quiénes serán los clasificados rumbo a la fase de playoffs.

Balón de la Liga BetPlay | Vizzor
Balón de la Liga BetPlay | Vizzor

Llegó la hora de la verdad. La Dimayor confirmó fechas y horarios para la jornada 19, la que definirá el cierre del campeonato liguero en su fase regular. Este lunes, en efecto, se anunció que los partidos tendrán cabida entre el viernes festivo 1 y domingo 3 de mayo de 2026.

Prácticamente hay seis equipos que se jugarán la vida por dos boletos a los playoffs. Sin embargo, no todos los cotejos se disputarán en simultáneo. Los clubes que no tengan velas en ese entierro tendrán otro espacio en la agenda. Por ejemplo, el viernes, Once Caldas y Nacional se citarán en Palogrande a las 6:00 p.m. (hora COL).

El sábado 2 tendrá un par de compromisos. Allí entran los oncenos con responsabilidades por salvar la categoría. Boyacá Chicó y Llaneros tendrán la mesa servida a las 2:00 de la tarde, seguido de Jaguares y Cúcuta en Montería. Los cuatro protagonistas necesitan sí o sí de una victoria para cerrar con decoro el semestre.

Ahora bien, el domingo 3, se disputarán el resto de partidos. Unos a primer turno en aras de definir quiénes entran a los ocho, mientras que dos juegos de fondo le darán cierre a la fecha. Agéndese y conozca cuándo jugará su equipo:

Así se jugará la fecha 19:

Cabe anotar que, una vez definidos los clasificados, se llevará a cabo el sorteo de los playoffs con horario por confirmar.

Viernes, 1 de mayo:

  • 6:00 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Estadio Palogrande.

Sábado, 2 de mayo:

  • 2:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Llaneros | Estadio La Independencia.
  • 4:00 p.m. | Jaguares vs Cúcuta Deportivo | Estadio Jaraguay.

Domingo, 3 de mayo:

  • 3:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Bucaramanga | Estadio Metropolitano de Techo.
  • 3:30 p.m. | Independiente Medellín vs Águilas Doradas | Estadio Atanasio Girardot.
  • 3:30 p.m. | Santa Fe vs Internacional de Bogotá | Estadio El Campín.
  • 3:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Cali | Estadio Manuel Murillo Toro.
  • 3:30 p.m. | Alianza vs Millonarios | Estadio Armando Maestre.
  • 5:45 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira | Estadio Pascual Guerrero.
  • 5:45 p.m. | Junior vs Deportivo Pasto | Estadio Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

A falta de disputarse la última fecha, así va la tabla del campeonato:

PosiciónEquipoPuntosPartidos jugadosDiferencia de gol
1Atlético Nacional401821
2Deportivo Pasto34185
3Junior32186
4Deporte Tolima301810
5América de Cali30189
6Once Caldas30188
7Internacional de Bogotá28182
8Santa Fe26185
9Deportivo Cali26184
10Independiente Medellín26183
11Millonarios25188
12Atlético Bucaramanga23187
13Águilas Doradas2318-6
14Llaneros22180
15Fortaleza1918-6
16Cúcuta Deportivo1618-11
17Alianza1618-14
18Jaguares1518-15
19Boyacá Chicó1418-20
20Deportivo Pereira1018-16

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