Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El domingo 3 de mayo se definirá quiénes serán los clasificados rumbo a la fase de playoffs.

Balón de la Liga BetPlay | Vizzor

Llegó la hora de la verdad. La Dimayor confirmó fechas y horarios para la jornada 19, la que definirá el cierre del campeonato liguero en su fase regular. Este lunes, en efecto, se anunció que los partidos tendrán cabida entre el viernes festivo 1 y domingo 3 de mayo de 2026.

Prácticamente hay seis equipos que se jugarán la vida por dos boletos a los playoffs. Sin embargo, no todos los cotejos se disputarán en simultáneo. Los clubes que no tengan velas en ese entierro tendrán otro espacio en la agenda. Por ejemplo, el viernes, Once Caldas y Nacional se citarán en Palogrande a las 6:00 p.m. (hora COL).

El sábado 2 tendrá un par de compromisos. Allí entran los oncenos con responsabilidades por salvar la categoría. Boyacá Chicó y Llaneros tendrán la mesa servida a las 2:00 de la tarde, seguido de Jaguares y Cúcuta en Montería. Los cuatro protagonistas necesitan sí o sí de una victoria para cerrar con decoro el semestre.

Ahora bien, el domingo 3, se disputarán el resto de partidos. Unos a primer turno en aras de definir quiénes entran a los ocho, mientras que dos juegos de fondo le darán cierre a la fecha. Agéndese y conozca cuándo jugará su equipo:

Así se jugará la fecha 19:

Cabe anotar que, una vez definidos los clasificados, se llevará a cabo el sorteo de los playoffs con horario por confirmar.

Viernes, 1 de mayo:

6:00 p.m. | Once Caldas vs Atlético Nacional | Estadio Palogrande.

Sábado, 2 de mayo:

2:00 p.m. | Boyacá Chicó vs Llaneros | Estadio La Independencia.

4:00 p.m. | Jaguares vs Cúcuta Deportivo | Estadio Jaraguay.

Domingo, 3 de mayo:

3:30 p.m. | Fortaleza vs Atlético Bucaramanga | Estadio Metropolitano de Techo.

3:30 p.m. | Independiente Medellín vs Águilas Doradas | Estadio Atanasio Girardot.

3:30 p.m. | Santa Fe vs Internacional de Bogotá | Estadio El Campín.

3:30 p.m. | Deportes Tolima vs Deportivo Cali | Estadio Manuel Murillo Toro.

3:30 p.m. | Alianza vs Millonarios | Estadio Armando Maestre.

5:45 p.m. | América de Cali vs Deportivo Pereira | Estadio Pascual Guerrero.

5:45 p.m. | Junior vs Deportivo Pasto | Estadio Romelio Martínez.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-I

A falta de disputarse la última fecha, así va la tabla del campeonato:

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 40 18 21 2 Deportivo Pasto 34 18 5 3 Junior 32 18 6 4 Deporte Tolima 30 18 10 5 América de Cali 30 18 9 6 Once Caldas 30 18 8 7 Internacional de Bogotá 28 18 2 8 Santa Fe 26 18 5 9 Deportivo Cali 26 18 4 10 Independiente Medellín 26 18 3 11 Millonarios 25 18 8 12 Atlético Bucaramanga 23 18 7 13 Águilas Doradas 23 18 -6 14 Llaneros 22 18 0 15 Fortaleza 19 18 -6 16 Cúcuta Deportivo 16 18 -11 17 Alianza 16 18 -14 18 Jaguares 15 18 -15 19 Boyacá Chicó 14 18 -20 20 Deportivo Pereira 10 18 -16

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