Sorteo de cuartos de final, Liga BetPlay Dimayor 2026-I: cómo y cuándo será

Por el cambio de formato para esta edición, la metodología cambia y se aplican reglas distintas para las localías.

Sorteo de la Liga BetPlay Dimayor. – Vizzor Image.

Ya no hay tiempo para mucho más. La jornada 19 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I definirá los últimos cupos que quedan para los cuartos de final. Sin embargo, uno de los momentos más esperados por los aficionados es el sorteo, en el que se conocerá el camino probable de cada uno de los ocho cuadros que avanzan en su objetivo de llegar a la gran final.

¿Qué beneficios tienen el primero y el segundo?

En un modelo habitual de cuadrangulares del fútbol colombiano, es bien conocido que las dos primeras posiciones de la primera fase son premiadas con una ventaja deportiva que les permite ganar la posición contra cualquier rival del grupo en caso de empate en puntos. No obstante, el formato de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I tendrá cuartos de final, semifinales y final con partidos de ida y vuelta.

Concretamente, son dos beneficios los que tienen el primer y el segundo clasificado. El primero es que se aseguran de no enfrentarse entre ellos a menos de que ambos lleguen a la final. El segundo y más relevante es que cerrarán como local en las llaves de cuartos de final y semifinales. La localía para la final será para el equipo con mayor cantidad de puntos obtenidos hasta ese momento en todo el campeonato.

Funcionamiento del sorteo de los cuartos de final

La metodología es bien simple. Se conformarán cuatro llaves para duelos de ida y vuelta en los cuartos de final. Lo único que ya está predefinido es que el primero y el segundo van a sembrarse en puntas opuestas del cuadro y con ello garantizar que no se crucen antes de una eventual final. De ahí en más, los otros seis equipos serán sorteados para cualquier llave, al igual que la localía.

Fecha, horario y dónde ver el sorteo de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Por ahora, Dimayor no se ha pronunciado sobre la programación para esta actividad. Sin embargo, lo habitual es que el sorteo se realice el mismo día que acaba última jornada de la primera fase. Así las cosas, lo más probable es que quede para el domingo, 3 de mayo, en horas de la noche. La transmisión se hará por medio de canal oficial de YouTube de Dimayor y a través de Win Sports.

Partidos y horarios de la fecha 19, Liga BetPlay Dimayor 2026-I

Los partidos que definen clasificados se darán de manera simultánea.

Once Caldas vs Atlético Nacional | viernes, 1 de mayo, 6:00 p.m.

Boyacá Chicó vs Llaneros | sábado, 2 de mayo, 2:00 p.m.

Jaguares vs Cúcuta Deportivo | sábado, 2 de mayo, 4:00 p.m.

Fortaleza vs Atlético Bucaramanga | domingo, 3 de mayo, 3:30 p.m.

Independiente Medellín vs Águilas Doradas | domingo, 3 de mayo, 3:30 p.m.

Alianza vs Millonarios | domingo, 3 de mayo, 3:30 p.m.

Santa Fe vs Internacional de Bogotá | domingo, 3 de mayo, 3:30 p.m.

Deportes Tolima vs Deportivo Cali | domingo, 3 de mayo, 3:30 p.m.

América de Cali vs Deportivo Pereira | domingo, 3 de mayo, 5:45 p.m.

Junior vs Deportivo Pasto | domingo, 3 de mayo, 5:45 p.m.

Tabla de posiciones antes de la fecha 19

Posición Equipo Puntos Partidos jugados Diferencia de gol 1 Atlético Nacional 40 18 21 2 Deportivo Pasto 34 18 5 3 Junior 32 18 6 4 Deporte Tolima 30 18 10 5 América de Cali 30 18 9 6 Once Caldas 30 18 8 7 Internacional de Bogotá 28 18 2 8 Santa Fe 26 18 5 9 Deportivo Cali 26 18 4 10 Independiente Medellín 26 18 3 11 Millonarios 25 18 8 12 Atlético Bucaramanga 23 18 7 13 Águilas Doradas 23 18 -6 14 Llaneros 22 18 0 15 Fortaleza 19 18 -6 16 Cúcuta Deportivo 16 18 -11 17 Alianza 16 18 -14 18 Jaguares 15 18 -15 19 Boyacá Chicó 14 18 -20 20 Deportivo Pereira 10 18 -16

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