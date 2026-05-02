Fórmula E 2026, en vivo: carrera del e-Prix de Berlín en la ronda 7

Edoardo Mortara logró la pole position en el en una qualy emocionante, al ganarle al local Pascal Wehrlein, quien golpeó su Porsche contra el muro pero logró avanzar

La Ronda 7 de la Fórmula E llega a uno de los circuitos más icónicos del deporte motor, exigiendo a los equipos una configuración perfecta para soportar el bacheado terreno de Tempelhof. Con el campeonato en una etapa crítica, los adelantamientos y el uso inteligente del Attack Mode serán los protagonistas en una carrera que promete cambios de líder constantes y un final de alarido bajo la bandera de cuadros. Vive toda la emoción de la primera carrera en Berlín por la multiplataforma de Claro Sports. Te llevamos al epicentro de la acción con una cobertura total, repeticiones exclusivas y los momentos más destacados de la jornada, asegurando que vivas la pasión de la Formula E con la mejor calidad y narrativa deportiva.

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