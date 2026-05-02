Valencia vs Atlético de Madrid en vivo LaLiga 2026: resultado y goles de la jornada 34

Obed Vargas parte como titular con el cuadro colchonero en su visita a Mestalla por la jornada 34 de LaLiga

Valencia vs Atlético de Madrid, en vivo online | Claro Sports

El Valencia recibe al Atlético de Madrid este sábado en Mestalla con momentos opuestos en la tabla, pero con un factor determinante que condiciona el encuentro: la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League para el equipo de Diego Simeone. Los colchoneros son cuartos en la tabla general con un colchón de 10 puntos sobre el Betis en quinto, mientras que Valencia es duodécimo, a solo cinco puntos de la zona del descenso.

Sin embargo, el calendario obliga al Atlético a gestionar cargas y rotaciones, con la serie europea ante Arsenal aún abierta tras el 1-1 en la ida, lo que apunta a modificaciones importantes en el once inicial. Esa prioridad competitiva ha impactado su forma en liga, donde ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos. Valencia, pese a su irregularidad, encuentra una ventana competitiva clara en este escenario: enfrenta a un rival que prioriza la Champions y que presentará un equipo alternativo.

¿A qué hora inicia el Valencia vs Atlético de Madrid hoy 2 de mayo de 2026?

El partido entre Valencia y Atlético de Madrid se juega este sábado 2 de mayo del 2026, en la cancha del Estadio Mestalla. El silbatazo inicial se escuchará a las 08:15 horas de la Ciudad de México.

Alineaciones del Valencia vs Atlético de Madrid para la jornada 34, al momento

Valencia : Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, César Tárrega, Pepelu, José Luis Gayá; Luis Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Filip Urginic; Umar Sadiq, Largie Ramazani.

: Stole Dimitrievski; Renzo Saravia, César Tárrega, Pepelu, José Luis Gayá; Luis Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Filip Urginic; Umar Sadiq, Largie Ramazani. Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Javier Boñar, Robin le Normand, Clement Lenglet, Julio Díaz; Rodrigo Mendoza, Obed Vargas, Javi Morcillo, Thiago Almada; Rayane Belaid.

¿Dónde ver el Valencia vs Atlético de Madrid en vivo? Canales de TV y streaming online

Recuerda que en Claro Sports puedes seguir nuestro clásico minuto a minuto con la información más destacada del encuentro entre el Valencia y el Atlético de Madrid, uno de los duelos más atractivos de la jornada 34 en la Liga de España.

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