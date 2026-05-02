¡Plata para México! Paulo Strehlke y un podio histórico en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas

El morelense terminó la prueba con un tiempo de 6:01.70, dándole a México la primera medalla en una Copa del Mundo de Natación en esta disciplina

Paulo Strehlke pone a México en el mapa de la Copa del Mundo | @conadeoficial

Paulo Strehlke Delgado escribió una página dorada para el deporte mexicano en las aguas de Golfo Aranci, Italia. Con una actuación llena de carácter y determinación, el nadador morelense se colgó la medalla de plata en la prueba de sprint de 3 kilómetros, firmando un tiempo de 6:01.70 y quedando a solo 1.30 segundos del primer lugar. Su nombre quedó grabado en la historia como el primer mexicano en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas.

El logro de Strehlke no solo representa una medalla, sino un antes y un después para esta disciplina en México. Enfrentando a potencias internacionales y figuras consolidadas como el italiano Gregorio Paltrinieri, el mexicano demostró que el país puede competir al más alto nivel en escenarios globales. Su actuación fue una mezcla de resistencia, estrategia y valentía en un cierre de carrera que mantuvo la emoción hasta el último metro.

El húngaro David Betlehem se quedó con la medalla de oro tras detener el cronómetro en 6:00.40, mostrando un cierre sólido que le permitió imponerse en una competencia muy cerrada. Detrás de él apareció el mexicano Paulo Strehlke Delgado, quien terminó la prueba con un tiempo de 6:01.70, apenas 1.30 segundos después del líder. El podio lo completó el italiano Gregorio Paltrinieri, una de las grandes figuras de la disciplina, quien finalizó en la tercera posición con un tiempo de 6:02.80.

Esta histórica plata simboliza el crecimiento de la natación en aguas abiertas en México y abre la puerta a nuevas generaciones. Paulo Strehlke no solo ganó una medalla, sino que colocó la bandera mexicana en un lugar donde nunca antes había estado, consolidándose como referente y dejando claro que los sueños en el deporte mexicano también se conquistan en mar abierto.

Otros resultados de mexicanos en la Copa del Mundo de Aguas Abiertas

En la prueba femenil de 10 kilómetros, la australiana Moesha Johnson se llevó la medalla de oro con un tiempo de 1:54:12.10, marcando el ritmo de una competencia exigente desde el inicio. Las mexicanas Yuritzi Salgado y Dalia Moreno finalizaron en las posiciones 51 y 54, respectivamente, con tiempos de 2:06:29.30 y 2:07:05.00, quedando a más de 12 minutos de la ganadora en una prueba dominada por las potencias internacionales.

En la misma prueba pero de la rama varonil, el francés Sacha Velly conquistó el primer lugar con 1:49:07.50 en un cierre sumamente apretado, mientras que Diego Obele fue el mejor mexicano al ubicarse en el sitio 61 con un tiempo de 2:00:49.60, a más de 11 minutos del líder; Paulo Strehlke no logró finalizar la competencia. En los relevos mixtos 4×1500 metros, Italia se quedó con el oro al registrar 1:05:04.60, mientras que el equipo mexicano conformado por Yuritzi Salgado González, Dalia Berenice Moreno Velasco, Diego Obele Cisneros Paulo Strehlke Delgado terminó en la décima posición con 1:10:55.40, a una diferencia de 5:50.70, en una prueba que reunió a las principales selecciones del mundo.

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