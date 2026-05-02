Sprint del Gran Premio de Miami 2026: minuto a minuto, Checo Pérez en la Fórmula 1
Sigue las acciones de esta carrera corta de la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo
Parrilla de salida para la Sprint Race del GP de Miami
Así saldrán los pilotos para la Sprint Race del GP de Miami 2026 (recordemos que Lando Norris se llevó la pole position):
1.- Lando Norris
2.- Andrea Kimi Antonelli
3.- Oscar Piastri
4.. Charles Leclerc
5.- Max Verstappen
6.- George Russell
7.- Lewis Hamilton
8.- Franco Colapinto
9.- Isack Hadjar
10.- Pierre Gasly
11.- Gabriel Bortoleto
12.- Nico Hulkenberg
13.- Oliver Bearman
14.- Carlos Sainz
15.- Arvid Lindblad
16.- Liam Lawson
17.- Esteban Ocon
18.- Sergio Pérez
19.- Alex Albon
20.- Valtteri Bottas
21.- Fernando Alonso
22.- Lance Stroll
La Fórmula 1 rinde homenaje a Alex Zanardi
Luego de darse a conocer la muerte del expiloto Alex Zanardi, la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami y la Fórmula E en el E-Prix de Berlín rindieron homenaje al guardar un minuto de silencio por la memoria de este campeón paralímpico.
El Gran Premio de Miami, bajo amenaza por tormentas eléctricas: ¿Podría cambiar de horario?
El Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 podría enfrentar un escenario complicado este domingo debido al pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la zona del Hard Rock Stadium. La carrera está programada para iniciar a las 16:00 horas del Este de Estados Unidos (14:00 horas de la CDMX), pero las condiciones meteorológicas previstas para buena parte del día ponen en duda el desarrollo normal de la jornada.
¿Cómo y dónde ver en vivo el Gran Premio de Miami F1 2026? TV y online
La temporada 2026 de la Fórmula 1, incluido el Gran Premio de Miami junto con su Sprint Race, se puede seguir en vivo a través de Televisa (Izzi y Sky Sports), así como por la app de la F1 (F1TV).
¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Sprint Qualy del GP de Miami F1 2026?
Charles Leclerc marcó el ritmo en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Miami 2026, al firmar el mejor tiempo de la jornada.
La jornada terminó con Lando Norris como el gran protagonista, después de firmar la pole para la carrera sprint con un tiempo de 1:27.869. El piloto de McLaren superó a Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri en una SQ3 cerrada, mientras que Pérez no pudo avanzar más allá del primer corte.
¿Qué es la Sprint de la Fórmula 1, cómo se gana y qué obtiene el vencedor?
Las carreras sprint se implementaron en el 2021 y se mantienen actualmente en la competencia. Se trata de una sesión previa a la carrera del domingo.
En la F1 las carreras sprint son más reducidas que una carrera normal, ya que consta de 100 kilómetros y su número de vueltas dependen del circuito en el que se corre. Además de añadir emoción a la competencia entre pilotos, este formato también reparte puntos para el Campeonato Mundial de Pilotos. Los días viernes se realiza la clasificación a la carrera sprint, la cual se lleva a cabo los días sábados, antes de la gran carrera en domingo en sus respectivos circuitos.
¿A qué hora inicia la Sprint del GP de Miami 2026 hoy sábado 2 de mayo y cómo salen?
La Sprint Race del GP de Miami 2026 iniciará en punto de las 10:00 horas de este sábado 2 de mayo. La parrilla de salida se conformó de la siguiente manera:
1.- Lando Norris
2.- Andrea Kimi Antonelli
3.- Oscar Piastri
4.. Charles Leclerc
5.- Max Verstappen
6.- George Russell
7.- Lewis Hamilton
8.- Franco Colapinto
9.- Isack Hadjar
10.- Pierre Gasly
11.- Gabriel Bortoleto
12.- Nico Hulkenberg
13.- Oliver Bearman
14.- Carlos Sainz
15.- Arvid Lindblad
16.- Liam Lawson
17.- Esteban Ocon
18.- Sergio Pérez
19.- Alex Albon
20.- Valtteri Bottas
21.- Fernando Alonso
22.- Lance Stroll
¡Bienvenidos al minuto a minuto de la Sprint Race del GP de Miami!
Sean bienvenidos al minuto a minuto de la Carrera Sprint del GP de Miami en la temporada 2026 de la Fórmula 1. La actividad en Florida arranca con altas expectativas y con un escenario que promete movimientos desde las primeras vueltas. Lando Norris parte desde la pole position tras dominar la Sprint Qualy, en una sesión donde McLaren mostró solidez y dejó claro que tiene ritmo para pelear por la victoria.
Del otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez enfrenta un panorama complicado. El piloto mexicano no logró superar la SQ1 y arrancará desde la parte trasera de la parrilla, obligado a remontar en una carrera corta, pero clave para sumar puntos y recuperar terreno en el campeonato. Sigue aquí todos los detalles, incidencias y momentos clave de la Sprint en Miami.