Sprint del Gran Premio de Miami 2026: minuto a minuto, Checo Pérez en la Fórmula 1

¿Quién ganó las Prácticas Libres y la Sprint Qualy del GP de Miami F1 2026?

Charles Leclerc marcó el ritmo en la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de Miami 2026, al firmar el mejor tiempo de la jornada.

La jornada terminó con Lando Norris como el gran protagonista, después de firmar la pole para la carrera sprint con un tiempo de 1:27.869. El piloto de McLaren superó a Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri en una SQ3 cerrada, mientras que Pérez no pudo avanzar más allá del primer corte.