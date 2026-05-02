Duro golpe para Dani Carvajal: lesión lo margina del Real Madrid y lo deja casi fuera del Mundial 2026

Real Madrid informó a través de un comunicado de prensa que Dani Carvajal sufre de una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho

Dani Carvajal se queda en la cuerda floja | Reuters

El Real Madrid informó mediante un comunicado que Dani Carvajal padece una fisura en la falange distal del quinto dedo del pie derecho. La lesión lo mantendrá fuera de las canchas al menos dos semanas y reduce casi por completo sus opciones de convencer a Luis de la Fuente para integrarse a la selección de España que disputará el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El lateral derecho continúa arrastrando problemas físicos que han marcado la recta final de su carrera. Su intención era sostenerse en la élite para perseguir el sueño mundialista, pero este nuevo contratiempo lo marginará de partidos clave. No estará en el Clásico ante el Barcelona ni en el duelo frente al Espanyol, y su presencia también queda en duda para el compromiso contra el Real Oviedo, próximos retos del conjunto merengue.

“Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho. Pendiente de evolución”, indica el texto que compartió el Real Madrid a través de sus canales oficiales.

Como es habitual, el Real Madrid evitó fijar un plazo oficial de recuperación, aunque reportes de ESPN apuntan a que Dani Carvajal no tendrá actividad al menos durante las próximas dos semanas. La baja llega en pleno cierre de temporada, con el conjunto merengue cada vez más cerca de firmar una campaña sin títulos, un escenario que abre la puerta a ajustes profundos en la plantilla y coloca al experimentado lateral entre los principales señalados.

El contexto contractual tampoco juega a su favor. El vínculo contractual de Dani Carvajal con el club concluye el 30 de junio y, por ahora, no hay señales claras de una renovación. Con ese panorama, su continuidad en la institución luce comprometida y su ciclo en el equipo de sus amores podría estar entrando en la recta final.

La presencia de Dani Carvajal en la selección de España ya estaba en duda desde hace meses, marcada por la falta de actividad con el Real Madrid durante el último año. El lateral incluso podría perderse el duelo ante el Athletic en el Estadio Santiago Bernabéu, lo que representaría su última oportunidad en este calendario para despedirse del escenario blanco tras 13 temporadas en Valdebebas.

De acuerdo con reportes de Diario Marca, la directiva merengue habría decidido desde hace tiempo no renovar su contrato. Su salida se explicaría tanto por la lesión que lo marginó cerca de un año como por un presunto distanciamiento con el cuerpo técnico encabezado por Álvaro Arbeloa, factores que anticipan un cierre de ciclo para uno de los referentes recientes del club.

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