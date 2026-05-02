Chivas, con historial perfecto ante Tigres en series de cuartos de final

El Rebaño llega como segundo con 36 puntos y cinco bajas por selección, mientras Tigres busca revancha tras dos eliminaciones previas en 2007 y 2011

El Rebaño y los felinos jugarán su tercera serie de cuartos de final | Imago 7

Chivas y Tigres se verán las caras en los cuartos de final del Clausura 2026. Los felinos recibirán al Rebaño este sábado 2 de mayo en el Estadio Universitario para el partido de ida, con la intención de tomar ventaja en la serie y acercarse a las semifinales, ante un equipo rojiblanco que llega en gran momento tras finalizar como segundo de la tabla general.

Ambos equipos llegan con argumentos válidos para asumir el papel de favorito en la serie. El cuadro tapatío respalda su candidatura con el dominio mostrado en la fase regular y su mejor posición en la tabla; Los felinos, por su parte, se sostienen en las bajas que presenta el Rebaño por convocatoria a selección y en el antecedente inmediato de la goleada que le propinó en el torneo regular. Sin embargo, también existe una ventaja histórica para el Guadalajara, ya que en las dos series previas de cuartos de final entre ambos, salió vencedor.

Clausura 2007: Chivas impone condiciones

El primer enfrentamiento ocurrió en el Clausura 2007. Chivas, campeón defensor tras vencer a Toluca en la final del Apertura 2006, llegó a la Liguilla como líder del Grupo 1 con 31 unidades. Tigres, en cambio, fue segundo del Grupo 3 con 23 puntos, en un torneo irregular con seis victorias, seis derrotas y una diferencia de goles de -3. En la fase regular se enfrentaron en el Estadio Jalisco, donde el Rebaño ganó por la mínima, resultado que se replicó en la Liguilla. El Rebaño hizo valer su condición de segundo mejor equipo y campeón vigente para eliminar a los regios con un global de 6-3.

En el partido de ida, disputado en el Estadio Universitario, Chivas se impuso 3-1. Diego Martínez abrió el marcador al minuto 20 y Alberto Medina amplió la ventaja al 71. Kikín Fonseca descontó para Tigres, pero Omar Esparza sentenció el encuentro. En la vuelta, el cuadro auriazul intentó reaccionar, pero Guadalajara mantuvo el control. Jimmy Lozano marcó para los felinos, pero dos autogoles, uno de La Palmera Rivas y otro de Javier Saavedra, inclinaron la balanza. En los minutos finales, Kikín Fonseca y Bofo Bautista cerraron el 6-3 global. Chivas avanzó a semifinales, donde cayó ante América con marcadores de 1-0 tanto en la ida como en la vuelta.

Clausura 2011: Tigres no defiende el liderato

La oportunidad de revancha para Tigres llegó en el Clausura 2011. El conjunto felino fue líder general con 35 puntos, producto de 10 triunfos y solo dos derrotas. Sin embargo, en la fase regular no logró superar a Chivas, con un empate sin goles, y en la Liguilla volvió a quedarse corto. Los rojiblancos, que calificaron como octavo con 25 puntos, 10 menos que su rival, eliminaron a la U para avanzar a semifinales.

El partido de ida, disputado en el Akron, fue determinante. Omar Arellano, Mario de Luna y Marco Fabián marcaron para los locales, mientras que Jesús Molina descontó para la visita en el 3-1 que resultó definitivo. En la vuelta, el empate 1-1, con goles de Héctor Mancilla y Héctor Reynoso, confirmó la eliminación de los felinos.

Chivas avanzó a semifinales, donde se enfrentó a Pumas. Los capitalinos aprovecharon su condición de favoritos, empataron la ida en el Akron y ganaron 2-0 en el Estadio Olímpico Universitario para avanzar a la final ante Monarcas y posteriormente conquistar el título.

¿La tercera será la vencida?

Ahora, Tigres tiene su tercera oportunidad. Las condiciones actuales en la tabla favorecen a Chivas. El equipo dirigido por Gabriel Milito tuvo un torneo dominante, manteniéndose en el liderato durante gran parte del campeonato, aunque dos empates en las últimas jornadas le costaron el primer lugar, quedando segundo por diferencia de goles. Aun así, el Rebaño firmó 11 victorias, más que cualquier otro equipo en el torneo.

Los de la Sultana del Norte, en cambio, tuvieron un desempeño más irregular. En la última jornada aseguró su lugar en la Liguilla con una victoria de 5-1 sobre Mazatlán que le permitió meterse al top 8. Sin embargo, acumuló seis derrotas en el torneo, incluyendo caídas ante Juárez, Tijuana y Puebla, además de un empate ante Querétaro, resultados que reflejan inconsistencias a lo largo de la campaña.

A pesar de que los números colocan a Chivas como amplio favorito, Tigres tiene argumentos para competir. El más reciente antecedente entre ambos respalda al conjunto regiomontano: en la jornada 14 del Clausura 2026, los rojiblancos visitaron el Volcán y fueron goleados 4-1. Daniel Aguirre marcó el único tanto del Rebaño, mientras que los de Guid Pizarro respondieron con un doblete de Brunetta, además de goles de Rodrigo Aguirre y Ángel Correa.

Además, Chivas afrontará la serie sin plantel completo. Raúl “Tala” Rangel, Armando González, Roberto “Piojo” Alvarado, Luis Romo y Brian Gutiérrez fueron incluidos en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 con la selección mexicana, por lo que cinco piezas fundamentales del equipo no estarán disponibles para la Liguilla, un factor que modifica el equilibrio de la eliminatoria desde el primer partido.

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