LaLiga sigue creciendo en Colombia

LALIGA española de fútbol ha firmado en Colombia un acuerdo estratégico con el objetivo de transformar el ecosistema deportivo local a través de la profesionalización y el desarrollo integral de los deportistas afiliados a la caja de compensación. Esta alianza refuerza el compromiso de LALIGA con el crecimiento del fútbol base y la formación integral a nivel global. En esta ocasión, se hará a través de un proyecto estructurado en dos grandes ejes: la capacitación de profesionales del sector y la integración del modelo LALIGA Schools dentro de la infraestructura y oferta deportiva de Compensar en Bogotá.

El primer pilar del acuerdo, y la más relevante a nivel deportivo, se centra en el desarrollo del fútbol base colombiano mediante la apertura de LALIGA Schools en Bogotá liderado por Compensar, elevando el estándar del fútbol base bajo parámetros internacionales. Estas escuelas, que LALIGA tiene en lugares como Vietnam o Taiwan, aplican la Metodología LALIGA, un modelo contrastado internacionalmente que pone el foco en la formación integral del jugador y en la individualización del proceso de aprendizaje, abordando de manera equilibrada los ámbitos táctico-cognitivo, técnico-coordinativo, físico-condicional y psico-socioafectivo.

El proyecto deportivo contará con un director técnico español de LALIGA, con la máxima licencia UEFA PRO, que será el responsable de liderar la implementación metodológica sobre el terreno. Este trabajo estará coordinado de forma permanente desde la sede de LALIGA en Madrid, garantizando los más altos estándares de calidad y coherencia con el modelo de formación de la competición española.

El acuerdo también prevé programas de formación especializada para profesionales de la industria del deporte, que se desarrollarán tanto en España como en Colombia a través de LALIGA Business School, potenciando el modelo formativo. Estas formaciones estarán orientadas a la profesionalización del ecosistema futbolístico local, compartiendo el conocimiento, la experiencia y las mejores prácticas de una de las competiciones líderes del fútbol mundial.

“Este proyecto nos permite seguir exportando la Metodología LALIGA a un país con una enorme pasión y potencial futbolístico como Colombia. Nuestro objetivo es ayudar a crear un entorno formativo de calidad, centrado en el desarrollo integral del jugador y basado en las claves que han hecho de España la referencia mundial en fútbol base por la calidad de sus canteras”, ha señalado Juan Florit, responsable de Proyectos de Fútbol de LALIGA.

Con este acuerdo, LALIGA continúa consolidando su liderazgo internacional en el ámbito del fútbol juvenil y la formación de profesionales, apoyándose en una red global de más de 900 proyectos deportivos desarrollados desde 2015 en más de 60 países, con el objetivo de contribuir al crecimiento del fútbol mundial a través de su metodología propia y los valores del deporte.

