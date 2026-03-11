Malagón prende las alarmas en América y en la selección mexicana tras una posible rotura en el tendón de Aquiles

El arquero del América, Malagón, se lesionó en el minuto 36 de la ida de los octavos de final de la Concachampions ante el Philadelphia Union

Luis Ángel Malagón sufrió una rotura en el tendón de Aquiles | Reuters

La preocupación se encendió en el América luego de que su arquero, Luis Ángel Malagón, tuviera que abandonar el campo al minuto 36 durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions frente al Philadelphia Union. El guardameta habría sufrido una rotura en el tendón de Aquiles que le impidieron continuar en el encuentro, situación que genera alarma no solo en el conjunto de Coapa, sino también en la selección mexicana, ya que la lesión llega en un momento delicado del calendario futbolístico, con el Mundial de 2026 cada vez más cerca y con Malagón perfilándose como una de las principales opciones en la portería del Tri.

La jugada se originó cuando Luis Ángel Malagón recibió un pase hacia atrás de Israel Reyes e intentó amagar con un despeje para salir de la presión. El conjunto del Philadelphia Union ejercía una presión alta liderada por su ‘10’, Milan Iloski, quien fue a disputar el balón; sin embargo, en ese momento el arquero del América se dejó caer sobre el césped. Ante la situación, el árbitro central detuvo de inmediato el encuentro para permitir que el guardameta azulcrema recibiera atención médica.

Las asistencias del América ingresaron rápidamente al campo para auxiliar al portero mexicano, pero tras algunos instantes quedó claro que no podía continuar en el partido. Finalmente, la decisión fue retirarlo en camilla, mientras una toalla cubría su rostro, lo que impidió observar su expresión al momento de abandonar el terreno de juego.

Sin embargo, Claro Sports pudo saber que Luis Ángel Malagón habría sufrido una rotura en el tendón de Aquiles, una lesión de gravedad que podría implicar un largo proceso de recuperación. Aun así, será necesario esperar a que el cuerpo médico del América realice las evaluaciones correspondientes y emita un diagnóstico oficial que confirme el alcance exacto de la lesión del guardameta.

Philadelphia Union vs América, en vivo. | Captura de pantalla.

El técnico del América, André Jardine, decidió colocar a Rodolfo Cota en la portería, guardameta que comenzó a recuperar ritmo de competencia desde el fin de semana pasado luego de una decisión técnica que lo llevó a asumir la titularidad en el partido frente a Querétaro. Cota sería el arquero de las Águilas en caso de que Malagón no logre recuperarse a tiempo.

Pese a que todavía no existe información oficial sobre el tiempo que estaría fuera de las canchas Luis Ángel Malagón, uno de los escenarios que se manejan apunta a que el guardameta podría permanecer alejado de la actividad física durante al menos seis meses. De confirmarse este panorama, el arquero no alcanzaría a recuperarse a tiempo para estar disponible de cara a la Copa del Mundo de 2026, lo que representaría un duro golpe tanto a nivel personal como en sus aspiraciones dentro de la selección mexicana.

