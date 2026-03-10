Octavos de final de Conference League 2026 en vivo: horarios y dónde ver los partidos de ida

Los aficionados podrán seguir lo mejor del torneo a través de la multiplataforma de Claro Sports para no perderse ningún detalle

Los octavos de final de la Conference League 2026 se están perfilando para ofrecer una jornada emocionante, con varios equipos de alto nivel en busca de un lugar en los cuartos de final del torneo europeo. Este jueves 12 de marzo, los equipos se enfrentan en la ida de esta etapa crucial, y los aficionados podrán disfrutar de los partidos en vivo a través de distintas plataformas de TV y streaming. Con duelos que prometen mucha intensidad, los clubes se preparan para luchar por el pase a la siguiente fase.

Con los partidos de ida programados para el jueves 12 de marzo, los aficionados al fútbol europeo están listos para disfrutar de lo mejor del fútbol internacional. Además, los equipos que logren avanzar en esta etapa estarán más cerca de alcanzar el ansiado título de la Conference League, que se ha convertido en una de las competiciones más interesantes de Europa. A continuación, desglosamos los favoritos para estos enfrentamientos y te contamos qué esperar de cada uno de los partidos.

Octavos de final de Conference League 2026: ¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de ida? TV y streaming

Este jueves 12 de marzo los octavos de final comienzan con una serie de emocionantes partidos. Los horarios y canales de transmisión son los siguientes:

Lech Poznan vs Shakhtar Donetsk – 11:45 horas | FOX

– | Samsunspor vs Rayo Vallecano – 11:45 horas | FOX

– | AZ Alkmaar vs Sparta Praga – 11:45 horas | Claro Sports

– | Rijeka vs Estrasburgo – 11:45 horas | Claro Sports

– | Crystal Palace vs AEK Larnaca – 14:00 horas | FOX

– | Sigma Olomouc vs Mainz 05 – 14:00 horas | Claro Sports

– | Fiorentina vs Raków – 14:00 horas | Claro Sports

– | Celje vs AEK Atenas – 14:00 horas | FOX

Los aficionados podrán seguir lo mejor del torneo a través de la multiplataforma de Claro Sports para no perderse ningún detalle de los enfrentamientos entre equipos que se disputarán en esta crucial etapa del torneo.

¿Quiénes son los favoritos de los octavos de final en la Europa League, según la IA?

Según las últimas evaluaciones realizadas por inteligencia artificial, los equipos más destacados y con mayores probabilidades de avanzar a la siguiente fase son aquellos que han mostrado consistencia en sus ligas nacionales y en competiciones europeas previas. Entre los favoritos se destacan Fiorentina, Crystal Palace y Rayo Vallecano, quienes han tenido un rendimiento sólido tanto en sus ligas locales como en el torneo continental.

Stuttgart vs Porto | Favorito: Porto | Marcador probable: Stuttgart 1-2 Porto

Motivos/razones: Porto llega con un rendimiento sólido en competiciones europeas, destacándose por su equipo equilibrado y su experiencia en este tipo de instancias. Aunque Stuttgart es un equipo fuerte en casa, la calidad ofensiva y la solidez defensiva del Porto, que cuenta con jugadores clave como Moussa Marega y Pepe, les da una ligera ventaja en este enfrentamiento.

Panathinaikos vs Real Betis | Favorito: Real Betis | Marcador probable: Panathinaikos 1-2 Real Betis

Motivos/razones: El Betis ha mostrado gran forma en la Liga Española y su ataque efectivo, liderado por jugadores como Nabil Fekir, ha sido clave en su éxito en Europa. Aunque Panathinaikos es fuerte en su estadio, la profundidad de la plantilla del Betis y su experiencia internacional les otorgan la ventaja para salir con un buen resultado de Atenas.

Bolonia vs Roma | Favorito: Roma | Marcador probable: Bolonia 1-3 Roma

Motivos/razones: Roma tiene una plantilla de mayor calidad y experiencia, con figuras de renombre como Paulo Dybala y Lorenzo Pellegrini. Aunque Bolonia es competitivo, la calidad ofensiva y la capacidad para resolver partidos clave de la Roma los coloca como los favoritos en este encuentro, que debería ser dominado por los italianos.

Lille vs Aston Villa | Favorito: Lille | Marcador probable: Lille 2-1 Aston Villa

Motivos/razones: Lille es fuerte en casa, especialmente en competiciones europeas, y cuenta con un equipo ofensivo potente. Aston Villa, aunque competitivo, no tiene el mismo nivel de consistencia en Europa. La experiencia de Lille, junto con su capacidad para dominar en el Stade Pierre-Mauroy, les da la ventaja en este enfrentamiento.

Genk vs Friburgo | Favorito: Friburgo | Marcador probable: Genk 0-1 Friburgo

Motivos/razones: Friburgo ha demostrado ser un equipo sólido y bien organizado, con una defensa fuerte y un ataque eficaz. Aunque Genk tiene la ventaja de jugar en casa, la consistencia de Friburgo en competiciones europeas y su capacidad para gestionar los partidos difíciles les otorgan la etiqueta de favoritos en esta serie.

Celta vs Lyon | Favorito: Lyon | Marcador probable: Celta 1-2 Lyon

Motivos/razones: Lyon ha tenido una temporada sólida en competiciones europeas y cuenta con jugadores con gran experiencia, como Alexandre Lacazette. Aunque Celta de Vigo es competitivo en casa, el poder ofensivo de Lyon y su mayor historia en competiciones internacionales les dan una ventaja significativa en este partido.

Nottingham Forest vs Midtjylland | Favorito: Nottingham Forest | Marcador probable: Nottingham Forest 2-0 Midtjylland

Motivos/razones: Nottingham Forest cuenta con una plantilla más fuerte y una mayor experiencia en competiciones europeas. Aunque Midtjylland es un equipo luchador, la calidad individual de jugadores como Morgan Gibbs-White y Taiwo Awoniyi debería prevalecer en este encuentro, y Forest debería imponer su ritmo en casa.

Ferencváros vs Braga | Favorito: Braga | Marcador probable: Ferencváros 1-2 Braga

Motivos/razones: Braga ha demostrado ser un equipo competitivo en Europa, con una plantilla equilibrada y una gran capacidad ofensiva. Ferencváros es fuerte en casa, pero enfrentará una competencia más difícil en esta ocasión. La calidad de los jugadores de Braga, como Ricardo Horta, les otorgan la ventaja para salir con un resultado positivo en este primer enfrentamiento.

Estos partidos de ida prometen ser altamente competitivos, con equipos de gran calidad en busca de un lugar en la siguiente fase. El nivel de la Conference League 2026 sigue subiendo, y con estos enfrentamientos, los aficionados al fútbol pueden esperar un mes de marzo lleno de emoción y grandes sorpresas.

