Así se jugará la fecha 11 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I

El FPC entra en una jornada clave con la disputa de la fecha 11. Varios equipos buscarán sumar para mantenerse en la pelea por un cupo a los cuadrangulares.

Programación fecha 11 Liga BetPlay | VizzorImage.

La Liga BetPlay 2026-I continuará este fin de semana con la disputa de la undécima jornada del campeonato, una fecha que promete emociones en distintos estadios del país y que podría empezar a marcar el rumbo de varios equipos en la tabla de posiciones. Los partidos se disputarán entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo.

A diferencia de otras jornadas del torneo, esta fecha se jugará completamente durante el fin de semana, lo que permitirá que los clubes afronten sus compromisos sin mayores contratiempos en el calendario. Esto resulta clave en un momento del campeonato en el que los equipos comienzan a proyectar la recta final de la fase todos contra todos.

Entre los partidos más llamativos aparece el duelo entre Once Caldas y Deportivo Pasto, dos equipos que llegan con la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación. El compromiso genera expectativa por el buen momento competitivo que han mostrado ambos conjuntos en varias jornadas del torneo.

Otro de los encuentros destacados será el que disputarán Atlético Nacional y Llaneros FC, un partido que también podría tener impacto en la parte alta de la tabla. El conjunto antioqueño buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes, mientras que el equipo visitante intentará dar la sorpresa.

La jornada también tendrá como protagonistas a Internacional de Bogotá y Atlético Bucaramanga, así como el choque entre América de Cali y Deportes Tolima, dos clubes que actualmente pelean por mantenerse dentro de la zona de clasificación y que saben que cada punto empieza a ser determinante.

Con el campeonato avanzando hacia su tramo decisivo, la undécima fecha podría empezar a definir el panorama para varios equipos. Algunos clubes que no logren sumar quedarían seriamente comprometidos en la tabla, reduciendo de forma considerable sus opciones de pelear por un cupo en los cuadrangulares del torneo.

Horarios de la fecha 11 de la Liga BetPlay

Viernes 13 de marzo:

6:20 p.m. | Once Caldas vs Pasto

8:30 p.m. | Nacional vs Llaneros

Sábado 14 de marzo:

2:00 p.m. | Internacional de Bogotá vs Bucaramanga

4:10 p.m. | Cúcuta vs Deportivo Cali

6:20 p.m. | Boyacá Chicó vs Millonarios

8:30 p.m. | Santa Fe vs Alianza FC

Domingo 15 de marzo:

4:00 p.m. | Pereira vs Águilas Doradas

4:10 p.m. | América vs Tolima

6:20 p.m. | Jaguares vs DIM

8:30 p.m. | Junior vs Fortaleza

