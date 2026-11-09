El Golf es Claro, en vivo desde Los Cabos | Día 5

El Golf es Claro continúa con lo más destacado de la jornada del torneo en Los Cabos

El Golf es Claro Los Cabos llega a su Día 5 con el análisis completo de lo que dejó el cierre. Esteban Galván repasa los principales movimientos en la tabla y explica quiénes aprovecharon el momento para escalar posiciones y quedarse con la gloria.

En el programa revisamos qué jugadores atacaron en el momento oportuno, quiénes perdieron terreno y cómo administraron la ventaja los punteros. Acompaña a Esteban Galván en El Golf es Claro Los Cabos y conoce el panorama completo antes del cierre dominical.