Isaac del Toro tras ganar en Singapur: “Fue mucho más duro de lo que esperaba. La humedad es una locura”

El mexicano explicó que el ataque a dos kilómetros fue una decisión para comprometerse con la victoria y señaló que la rivalidad con Paul Magnier forma parte de la competencia

El mexicano suma un triunfo más en su carrera | Reuters

Isaac del Toro sumó una nueva victoria a su temporada 2026 al conquistar el Singapore Criterium, celebrado este domingo 8 de noviembre en Singapur. El mexicano del UAE Team Emirates-XRG se impuso a Paul Seixas después de lanzar un ataque a dos kilómetros de la meta y consiguió cruzar la línea en solitario. El ciclista de Ensenada completó los 61.25 kilómetros en 1 hora, 22 minutos y 32 segundos, dentro de un circuito urbano de 2.45 kilómetros que recorrieron durante 25 vueltas.

Después de la carrera, Del Toro explicó que las condiciones del recorrido representaron uno de los principales desafíos. El calor y la humedad marcaron el desarrollo de la prueba, que mantuvo un ritmo alto hasta el final. “Fue mucho más duro de lo que esperaba con el calor. La humedad es una locura. Estuvimos súper metidos hasta la línea de meta. Afortunadamente, tuvimos la mejor suerte y bastante rápido todo el día con el calor”, comentó el mexicano.

El triunfo también le permitió a Del Toro volver a vestir el maillot blanco que había ganado en julio. El mexicano reconoció el significado de portar nuevamente esa prenda durante una competencia disputada en otro continente. “Es súper bonito portarlo de nuevo y es como un sueño otra vez, y estoy súper feliz y emocionado de vestirlo y mostrarlo en otro continente”, señaló después de completar la carrera.

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La definición comenzó a tomar forma cuando Del Toro atacó a dos kilómetros de la llegada. Paul Magnier intentó mantenerse en la persecución y recortar la distancia, pero el mexicano consiguió sostener su movimiento hasta cruzar la meta. Sobre ese momento, Del Toro explicó: “Él siempre estaba regresando. Fue un día súper duro y sí, intenté entregarme y salió bien”.

Hablando precisamente de Magnier, el mexicano restó importancia a quién consigue imponerse en cada encuentro y señaló que ambos forman parte de una dinámica que les permite competir de manera constante. “Un día ganará él y otro día tal vez yo mismo, y sí, es parte de la vida. Así que disfrutamos este tipo de momentos y la vida dura que elegimos”, afirmó.

Después de la victoria en Singapur, Del Toro todavía no tiene definido cómo serán sus siguientes días de descanso. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de regresar a México, el ciclista respondió con una frase que reflejó el desgaste acumulado después de la competencia: “Ojalá. Pero no lo sé. Honestamente, quiero dormir en este momento. Estoy tan cansado”.

¿Cuándo podría ser la próxima carrera de Isaac del Toro en 2027?

El regreso del ciclista mexicano podría darse durante enero de 2027, un mes que contará con diferentes competencias dentro del calendario internacional. México tendrá tres eventos de ciclismo de ruta que podrían representar una oportunidad para Del Toro, aunque su asistencia no ha sido anunciada.

La primera posibilidad sería el Campeonato Nacional de Ruta, previsto del 8 al 10 de enero en Guadalajara, mientras que el 17 del mismo mes se disputará la Clásica de la República en la Ciudad de México. Posteriormente, del 19 al 23 de enero, está programado el MEX Tour, también conocido como Vuelta a México.

Otra alternativa será el Tour Down Under de Australia, programado del 19 al 24 de enero de 2027, competencia que coincide con las fechas del MEX Tour. Esta situación podría influir en la planificación del UAE Team Emirates-XRG, que deberá definir a sus representantes para cada evento.