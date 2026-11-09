León vs Chivas en vivo: ¡Alineaciones listas en el Nou Camp!
León recibe a Chivas en la jornada 16 del Apertura 2026. La Fiera busca acercarse a la Liguilla, mientras el Rebaño necesita ganar para alcanzar el liderato
Guillermo Pacheco será el árbitro del León vs Chivas
La Comisión de Árbitros designó a Guillermo Pacheco Larios como juez central del encuentro entre León y Guadalajara. Estará acompañado por Jonathan Maximiliano Gómez y Francisco Javier González de la Mora como asistentes, mientras que Martín Molina Astorga será el cuarto árbitro. Diana Stephania Pérez Borja estará a cargo del VAR y Manuel Alfonso Martínez Sánchez fungirá como AVAR.
El 57% de los partidos de León en casa tuvieron goles de ambos equipos
En cuatro de los siete encuentros que León disputó como local durante el Apertura 2026, ambos equipos consiguieron marcar al menos un gol. Esto equivale al 57.1% de sus compromisos en el Nou Camp. La misma proporción aparece en los siete partidos que Chivas ha disputado como visitant
Ricardo Marín es líder en participaciones de gol
Aunque comparte el liderato goleador del Guadalajara con cinco anotaciones, Ricardo Marín encabeza al plantel en contribuciones directas al marcador. El delantero mexicano registra dos asistencias adicionales, para un total de siete participaciones en goles. Lo siguen Roberto Alvarado y Santiago Sandoval, con seis cada uno.
Sandoval pasó de extremo a falso nueve con Gabriel Milito
Uno de los ajustes tácticos del Guadalajara ha sido la utilización de Santiago Sandoval como falso nueve. El futbolista, que anteriormente se desempeñaba principalmente como extremo, comenzó a ocupar posiciones centrales para atacar los espacios entre defensores. Gabriel Milito utilizó esta variante frente al Atlante y encontró respuesta con el doblete del juvenil, quien también puede jugar como mediapunta o acompañante de un centro delantero.
Santiago Sandoval participa en un gol cada 129 minutos
A sus 19 años, Santiago Sandoval acumula 12 partidos, nueve titularidades y 778 minutos en el Apertura 2026. El futbolista del Guadalajara registra cinco goles y una asistencia, para un promedio de una participación directa de gol cada 129 minutos. Es uno de los jóvenes que mayor protagonismo ha adquirido dentro del esquema de Gabriel Milito.
Chivas tiene un triple empate entre sus goleadores
Roberto Alvarado, Ricardo Marín y Santiago Sandoval son los máximos anotadores del Guadalajara, con cinco goles cada uno. Entre los tres futbolistas acumulan 15 de los 25 tantos que ha marcado el Rebaño en el Apertura 2026, equivalentes al 60% de su producción ofensiva. El encuentro frente a León podría romper ese empate en la clasificación interna de goleadores.
Alfonso Alvarado, máximo goleador de León
Alfonso ‘Plátano’ Alvarado es el principal anotador del León en el Apertura 2026, con seis goles. El delantero mexicano también registra una asistencia, por lo que suma siete participaciones directas en anotaciones. Su producción representa seis de los 22 goles conseguidos por los Esmeraldas en el campeonato.
Fernando Beltrán se enfrenta a su antiguo equipo
Fernando ‘Nene’ Beltrán vivirá un enfrentamiento especial frente a Guadalajara, institución en la que se formó y desarrolló buena parte de su trayectoria profesional. El mediocampista mexicano llegó a León en julio de 2025 y actualmente utiliza el número 6 de los Esmeraldas. Beltrán registra dos asistencias en el Apertura 2026 y aparece como una de las opciones del equipo de Javier Gandolfi.
Chivas ganó una Copa MX en el estadio de León
Uno de los antecedentes más significativos entre ambos clubes ocurrió en la final de la Copa MX Apertura 2015. Guadalajara derrotó 1-0 a León en el Nou Camp gracias a un remate de cabeza de Oswaldo Alanís. Aquella anotación permitió que los rojiblancos conquistaran el título en territorio esmeralda. El recuerdo de esa final forma parte de la historia de los enfrentamientos entre ambos equipos.
La histórica victoria 500 del Guadalajara fue contra León
Chivas consiguió su victoria número 500 en la fase regular de la Liga mexicana con una goleada de 6-0 sobre León, durante la temporada 1982-83. Jaime Pajarito marcó dos anotaciones, mientras que Sergio Lugo, Samuel Rivas, Javier Cárdenas y Ricardo Pérez completaron el marcador. Aquel resultado permanece entre los episodios históricos de esta rivalidad.
Chivas no gana en León desde julio de 2023
La última victoria del Guadalajara como visitante ante los Esmeraldas ocurrió el 3 de julio de 2023, cuando consiguió imponerse por 2-1. Desde entonces, León ganó los dos compromisos que disputó frente al Rebaño en el Nou Camp: 2-1 en el Clausura 2025 y 1-0 en el Apertura 2025. El equipo de Milito intentará poner fin a esta racha.
Chivas perdió solamente uno de sus últimos 14 encuentros
El Guadalajara registra una sola derrota en sus 14 partidos más recientes, de acuerdo con el recuento publicado por el club después de la victoria frente al Atlante. La regularidad ha permitido que el Rebaño permanezca en la pelea por el primer puesto y asegure anticipadamente su clasificación a la Liguilla del Apertura 2026.
León perdió su fortaleza en el Nou Camp
Después de encadenar cuatro victorias consecutivas como local, León acumula dos partidos sin ganar en su estadio. Los Esmeraldas perdieron 5-3 frente al América y posteriormente empataron 1-1 contra Toluca. Ahora buscarán recuperar la victoria ante Chivas, que llegará al Nou Camp sin derrotas como visitante en el campeonato.
La mejor defensa de la Liga MX pertenece a Chivas
Guadalajara llega al Nou Camp con la defensa menos goleada del Apertura 2026, después de permitir únicamente 14 anotaciones en 15 partidos. El equipo rojiblanco registra un promedio de 0.93 goles recibidos por encuentro, mientras que León ha permitido 20 tantos, equivalentes a 1.33 por juego. La diferencia defensiva representa uno de los principales contrastes entre ambos clubes.
Chivas es el único equipo invicto como visitante en el Apertura 2026
El Guadalajara es el único club de la Liga MX que no ha perdido fuera de casa durante el Apertura 2026. Los dirigidos por Gabriel Milito acumulan siete encuentros como visitantes, con tres victorias y cuatro empates, para una efectividad del 61.9%. Los rojiblancos han marcado 10 goles y recibido solamente cinco en sus compromisos lejos del Estadio Akron.
León busca regresar a los puestos de Liguilla
León afronta el encuentro desde la novena posición con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Los Esmeraldas quedaron momentáneamente fuera de los ocho primeros lugares después de los resultados de la jornada 16. Un triunfo sobre Chivas les permitiría alcanzar las 25 unidades y regresar a zona de clasificación directa, antes de disputar su último compromiso de la fase regular.
Chivas puede convertirse en líder general del Apertura 2026
Guadalajara tiene la oportunidad de terminar la jornada 16 como líder del fútbol mexicano. El conjunto de Gabriel Milito llega con 29 puntos, mientras que Cruz Azul ocupa la primera posición con 32 y América es segundo con 30. Una victoria por cualquier marcador llevaría al Rebaño a 32 unidades y le permitiría superar a La Máquina por diferencia de goles, ya que ambos registran actualmente un +11. El equipo tapatío depende de sí mismo para llegar a la última fecha en la cima de la clasificación.
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?
Chivas llega como favorito para derrotar a León, de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para este partido. El conjunto de Gabriel Milito cuenta con una cuota negativa, mientras que una victoria de los Esmeraldas y el empate presentan momios positivos.
Los momios para el León vs Chivas son los siguientes:
León gana: +255
Empate: +270
Chivas gana: -104
El pronóstico favorece al Guadalajara por su posición en la tabla, su racha de tres victorias y su invicto como visitante. Sin embargo, León necesita sumar para mantenerse en la pelea por los cuartos de final. Según el análisis de la IA, Chivas tiene mayores posibilidades de ganar, aunque el escenario de un empate también debe considerarse por la necesidad de ambos equipos de sumar y la condición de local de La Fiera. Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro.
Alineaciones León vs Chivas, confirmadas: así salen al partido del Apertura 2026
León y Chivas dieron a conocer sus alineaciones titulares para el partido de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Javier Gandolfi y Gabriel Milito definieron a sus respectivos equipos para el encuentro en el Estadio Nou Camp, donde La Fiera busca tres puntos para acercarse a la Liguilla, mientras que el Rebaño necesita ganar para alcanzar el liderato general.
León (XI titular): Óscar García; Juan Guevara, Sebastián Vegas, Iván Moreno, Jhohan Romaña, Fernando Beltrán, Daniel Arcila, Rodrigo Echeverría, José Rodríguez, José Alvarado y Diber Cambindo. Director técnico: Javier Gandolfi.
Chivas (XI titular): José Rangel; Diego Campillo, Bryan González, Omar Govea, Luis Romo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González, Santiago Sandoval, Richard Ledezma y Roberto Alvarado. Director técnico: Gabriel Milito.
Entre las novedades destaca la titularidad de Diber Cambindo en el ataque de León, acompañado por José Alvarado. Por parte de Guadalajara, Roberto Alvarado aparece como referente ofensivo, con Efraín Álvarez y Santiago Sandoval entre los futbolistas encargados de generar oportunidades de gol.
¿A qué hora juega León vs Chivas y dónde ver hoy 8 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?
El partido León vs Chivas está programado para este domingo 8 de noviembre de 2026 a las 20:10 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Nou Camp, también conocido como Estadio León, y cerrará la actividad de la jornada 16 de la Liga MX.
La transmisión en vivo para México estará disponible a través de FOX+ y FOX One, por lo que los aficionados necesitarán acceso a alguno de estos servicios para observar el partido. No está anunciada una transmisión por televisión abierta. En Estados Unidos, el compromiso podrá seguirse mediante TUDN y ViX Premium.
El encuentro también podrá seguirse mediante las actualizaciones del minuto a minuto, con el resultado, goles, tarjetas, cambios y las principales acciones del León vs Chivas, en un enfrentamiento que puede modificar tanto la pelea por el liderato como los últimos puestos de clasificación a la Liguilla.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del León vs Chivas, jornada 16 Liga MX 2026!
León y Chivas se enfrentan este domingo 8 de noviembre en el Estadio Nou Camp, en un partido correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX. Los Esmeraldas llegan en la novena posición con 22 puntos, fuera de los puestos de clasificación por diferencia de goles. El conjunto dirigido por Javier Gandolfi necesita una victoria para llegar a 25 unidades y meterse entre los ocho primeros, aunque su boleto a la Liguilla todavía dependerá del cierre del campeonato. La Fiera viene de perder 2-1 ante Cruz Azul y únicamente registra un triunfo en sus últimos cuatro compromisos.
Chivas, por su parte, tiene la oportunidad de terminar la jornada como líder general del Apertura 2026. Los dirigidos por Gabriel Milito ocupan el tercer puesto con 29 puntos, después de que Cruz Azul alcanzó las 32 unidades y América llegó a 30. Una victoria por cualquier marcador colocaría al Guadalajara en el primer lugar, pues igualaría a La Máquina en puntos y la superaría por diferencia de goles. El Rebaño llega con tres triunfos consecutivos, el más reciente por 4-2 sobre Atlante, y con su clasificación a cuartos de final asegurada.