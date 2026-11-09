León vs Chivas en vivo: ¡Alineaciones listas en el Nou Camp!

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Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Chivas llega como favorito para derrotar a León, de acuerdo con los momios de caliente.mx proporcionados para este partido. El conjunto de Gabriel Milito cuenta con una cuota negativa, mientras que una victoria de los Esmeraldas y el empate presentan momios positivos.

Los momios para el León vs Chivas son los siguientes:

León gana: +255

Empate: +270

Chivas gana: -104

El pronóstico favorece al Guadalajara por su posición en la tabla, su racha de tres victorias y su invicto como visitante. Sin embargo, León necesita sumar para mantenerse en la pelea por los cuartos de final. Según el análisis de la IA, Chivas tiene mayores posibilidades de ganar, aunque el escenario de un empate también debe considerarse por la necesidad de ambos equipos de sumar y la condición de local de La Fiera. Los momios pueden cambiar antes del inicio del encuentro.